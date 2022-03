Ranking: los países del mundo que tienen menos libertad para navegar en internet

Este martes, el Gobierno nacional anunció que presentará un proyecto para “profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”. Alrededor del mundo, varios países cuentan con regulaciones para el uso de internet. China, Irán y Myanmar encabezan el podio de las naciones con menos libertad de navegación virtual.

Freedom House, una organización no gubernamental con más de 80 años de trayectoria, realiza anualmente el Freedom on the Net, un reporte donde brinda informes analíticos y calificaciones numéricas sobre la libertad de en internet en todos los países y que recaba datos sobre más de 3,8 billones de personas con acceso a internet.

El ranking de los países con menor libertad en internet Freedom House

Los gobiernos de al menos 20 países apagaron la conexión a internet este año, y 21 estados bloquearon plataformas de comunicación y redes sociales, más frecuentemente en momentos de protestas o elecciones.

El análisis se basa en un resultado obtenido en base a determinadas preguntas. Si el puntaje está entre 100 y 70, se considera al país libre; entre 69 y 40, parcialmente libre; y entre 39 y 0, no libre. Dentro de los países donde se observaron menos controles, se destacaron Canadá, Costa Rica, Estonia, Francia, Islandia, Japón y Reino Unido. Por otro lado, los estados que más se deterioraron en cuanto a la libertad de navegación durante 2021 son Myanmar, Bielorrusia y Uganda.

La libertad de expresión en distintos países Freedom House

China

De acuerdo con el reporte de Freedom House, el gobierno chino se mantuvo, por séptimo año consecutivo, en el primer puesto como peor usuario de la libertad en internet. La nueva legislación, por ejemplo, criminaliza a quienes insultas a miembros de las fuerzas armadas en internet.

“Las autoridades impuestos penas de prisión draconianas para la disidencia en línea, incluida una sentencia de 18 años contra el magnate inmobiliario Ren Zhiqiang, cuyo ensayo criticando el manejo de la pandemia de Covid-19 por parte del jefe del Partido Comunista, Xi Jinping, había circulado ampliamente en línea. Los usuarios comunes también continuaron enfrentándose a repercusiones legales por actividades cotidianas mundanas, como compartir noticias, hablar sobre sus creencias religiosas o comunicarse con familiares en el extranjero. El contenido relacionado con el Covid-19 siguió siendo uno de los temas más censurados en 2021″, expresa el informe.

Además, las empresas tecnológicas locales son castigadas por la falta de seguridad de los datos y por las prácticas monopólicas. Incluso son penalizadas por no eliminar las caricaturas que se burlan del presidente chino y los testimonios sobre las detenciones arbitrarias.

India

En India, el acceso a internet se cortó en varias oportunidades durante enero y febrero de 2021, cuando agricultores tomaron las calles para expresar su descontento con las reformas en el campo. Un apagón en Nueva Delhi afectó a más de 50 millones de suscriptores móviles. El gobierno indio también ordenó bloquear cientos de aplicaciones chinas.

En 2022, oficiales presionaron a Twitter con el objetivo de que removieran comentarios críticos y quejas vinculadas a las protestas, para dejar de marcar contenido manipulado por el gobierno.

Myanmar

Según el informe, la libertad en internet cayó 14 puntos en Myanmar de 2020 a 2021 y representa la baja más grande registrada por Freedom on the Net. Esto ocurrió luego de que los militares se negaran a aceptar los resultados de las elecciones generales de noviembre 2020 y lanzó un golpe mortal en febrero de 2021.

Desde ese momento, la conexión a internet fue interrumpida todas las noches hasta abril. En esa misma línea, los servicios móviles fueron suspendidos durante marzo y solo funcionaban durante las mañanas. “Después de que la oposición al golpe cobrara fuerza en la web y se desbordara en las calles, la junta también bloqueó las redes sociales, quitó las licencias a los medios independientes de noticias en línea, obligó a los proveedores de servicios a entregar datos personales y tomó el control de la infraestructura de telecomunicaciones. Tanto los manifestantes como los usuarios comunes sufrieron agresiones físicas y desapariciones forzadas como represalia por sus actividades en línea”, detalla el reporte de Freedom House.

Etiopía

En Etiopía, las autoridades apagaron la conexión a internet en todo el país durante al menos 15 días, en julio de 2020. Esto ocurrió luego del asesinato del popular contante Hachalu Hundessa, y las protestas que vinieron asociadas con este hecho.

“El gobierno etíope también restringió la conectividad en la región de Tigra, en noviembre de 2020 cuando estalló un conflicto entre el gobierno federal y las fuerzas de Tigray. El cierre continuó durante 2021, lo que redujo el flujo de información dentro y fuera del área de conflicto y limitó las investigaciones sobre presuntas atrocidades perpetradas por las fuerzas gubernamentales y sus aliados”, explica el estudio.

Nigeria

En junio de 2021, las autoridades nigerianas bloquearon Twitter luego de que la compañía de Estados Unidos removiera publicaciones del presidente, hecho que fue revertido en octubre de ese mismo año por el mandatario.