Recicló más de 15 toneladas de residuos de las playas de Mar del Plata y con eso armó un emprendimiento exitoso

Josefina Diez es una joven marplatense famosa en las redes sociales por haber fundado el proyecto MarSinPlast, una pyme que se encarga de reciclar plástico y transformarlo en muebles. Su trabajo llamó la atención de miles y ahora enseña en las redes sociales cómo es su labor ambiental para liberar a su ciudad de este contaminante.

Diez es licenciada en Gestión Ambiental en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y en 2020, en el marco de la pandemia, empezó con su proyecto de reunir tapitas de botellas y otros plásticos; eso se transformó en una fuente laboral y en un propósito benéfico para Mar del Plata.

Así empezó Josefina con su trabajo - @marsinplast

En una entrevista que ofreció para La Capital de la ciudad balnearia, Diez explicó que esta fábrica nació ante la impotencia de ver “tanto plástico” desperdiciado en las playas y otros sitios de “La Feliz”. Así es como empezó a aprender a reconocer qué tipo de material servía para ser reutilizado y en qué se podía convertir, ya que, al ser un derivado del petróleo, puede resultar tóxico.

“Elegí aquellos que casi nadie recuperaba, ni en la ciudad ni en el país, para transformarlos en productos”, explicó a La Capital. Diez comenzó en un local chico, que estaba a la venta y que se lo prestaron para darle inicio a su plan. Allí tenía un horno para fundir el material que más tarde le daría la forma esperada.

Además, sus padres, Gabriela y Hugo, la ayudaron con la compra de una trituradora, mientras que gracias a una campaña por WhatsApp entre los vecinos le sirvió para recolectar el plástico necesario para dar rienda a su empresa.

Josefina cuenta cómo nació su proyecto MarSinPlast - @marsinplast

Poco a poco, la emprendedora le dio forma a MarSinPlast, que además de crear objetos, enseña y educa acerca de la importancia de reusar los desechos plásticos. Muchos de ellos pueden tener una segunda vida y ese es el objetivo de la marplatense.

“Acá reciclamos residuos plásticos y los convertimos en distintos objetos útiles y duraderos. Este proyecto surgió a partir de tratar de resolver un problema ambiental. En Mar del Plata tenemos directamente conexión con el mar y cada año vemos más plástico en la costa”, señaló en un video que subió a su cuenta de Instagram como parte de la entrevista con Tilia Orgánicos.

“Hasta el día de hoy llevamos recicladas más de 15 toneladas de residuos plásticos”, destacó la emprendedora y luego describió el paso a paso de su trabajo: “Lo que hacemos es un proceso para hablar en criollo como si fuera a hacer una torta. Nuestros ingredientes son los plásticos, pero para ellos tenemos que triturarlos para poder usarlos. Después los ponemos en moldes de acero, en un horno y después los prensamos. Y lo que obtenemos son placas de plástico reciclado que las podemos usar para un montón de cosas, desde un llaverito hasta un mueble. Brindamos por eso y por el compromiso de todos, por el cuidado del planeta”.

El mueble creado con plástico de Josefina (Fuente: Instagram/@lachicadelplastico)

En Instagram tiene 163 mil seguidores y a diario comparte con su comunidad secretos, recomendaciones, los productos terminados y las colaboraciones o trabajos con centros educativos.

“Mostramos que la sostenibilidad no tiene que ser algo complicado o para unos pocos. Está en las decisiones de todos los días, como por ejemplo qué consumimos, qué estudiamos, qué valoramos, qué tiramos y qué hacemos con nuestros residuos. Si logramos que eso cambie, el impacto es enorme”, dijo a La Capital.

Algunos de los objetos que crea Josefina (Fuente: Instagram/@lachicadelplastico)

Hoy en día, Josefina Diez produce objetos de decoración, muebles, estantes, macetas, comederos, mates y accesorios. Por otro lado, su historia inspiró a los municipios de Ceres en Santa Fe y Despeñaderos en Córdoba a implementar sus técnicas para dar trabajo y fomentar el reciclaje.