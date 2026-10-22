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Reducen la pista principal de Ezeiza por obras; los salarios registrados le ganaron a la inflación por tercer mes
Además, el oficialismo logró aprobar en Diputados su proyecto de discapacidad con el respaldo del peronismo; Estados Unidos ordenó la evacuación de diplomáticos en Arabia Saudita en medio de la escalada de los hutíes; Boca tiene rival para la final de la Sudamericana. Estas son las noticias de la mañana del jueves 22 de octubre de 2026
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LA NACION
- Los salarios registrados le ganaron a la inflación por tercer mes consecutivo. Tuvieron un aumento de 2,6% en agosto y de 21,5% en los primeros 8 meses de 2026, según datos del INDEC: la inflación en el período fue de 21,3%, lo que significa que los sueldos quedaron 0,2 puntos por encima de las alzas de precios.Los privados formales y los públicos cayeron con relación al mismo período de 2025.
- El oficialismo logró aprobar en Diputados su proyecto de discapacidad con el respaldo del peronismo. Con 237 votos a favor, el bloque de La Libertad Avanza logró la sanción de su iniciativa después de una jornada marcada por negociaciones a contrarreloj y varias concesiones a los espacios opositores. De esta manera, el Gobierno logró aprobar casi por unanimidad su propio proyecto, que refiere a la ley para regularizar la atención de las personas con discapacidad y los pagos a los prestadores médicos.
- Reducen la pista principal en el aeropuerto de Ezeiza por obras. Desde el domingo y hasta el 11 de noviembre, los vuelos internacionales desde y hacia la Argentina tendrán modificaciones. De las 30 aerolíneas que operan habitualmente, 15 suspenderán temporalmente sus actividades, mientras que las otras mantendrán sus servicios con cambios en los vuelos por razones de seguridad.
- Estados Unidos ordenó la evacuación de diplomáticos en Arabia Saudita en medio de la escalada de los hutíes. Washington ordenó al personal no esencial de la embajada de Estados Unidos y a sus familias que abandonen el país. La decisión se da tras una serie de ataques perpetrados por los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, y ante el creciente temor a una escalada de las hostilidades.
- Boca tiene rival para la final de la Sudamericana. Atlético Mineiro eliminó a Montevideo City Torque con un global de 3-2 y se clasificó para la final del torneo. El partido que definirá quién se queda con el título será el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en Colombia.
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