Residencias: las especialidades más y menos solicitadas por los médicos que compiten en el examen nacional

En un examen de ingreso a las residencias médicas que este año quedó atomizado en jurisdicciones o regiones, 5663 profesionales quedaron habilitados para competir por un cupo solo en hospitales nacionales, militares o centros privados que adhirieron a la nueva evaluación nacional por separado de las provincias después de haberlo hecho de manera unificada durante más de una década y media.

Cirugía general, anestesiología, tocoginecología, traumatología, pediatría u oftalmología están entre las especialidades más demandadas en general. Obstetricia, emergentología, fisiatría, mastología, reumatología, fonoaudiología y geriatría, entre las menos solicitadas. Entre los extranjeros –son la cuarta parte de los inscriptos a ese nuevo Examen Integrado–, cardiología, diagnóstico por imágenes u otorrinolaringología avanzan a los primeros lugares.

En tanto, hay 597 inscriptos que podrán rendir el mes que viene para cubrir menos de un centenar de vacantes en enfermería que están ofreciendo 12 hospitales nacionales, como el Posadas, Garrahan, El Cruce o Sommer, además del César Milstein del PAMI y el Hospital Alemán o el Hospital Italiano de Buenos Aires, que adhirieron sus concursos al de Salud.

Junto con medicina y enfermería, también se inscribieron 36 bioquímicos para competir por 23 cargos disponibles en laboratorios como el del Hospital Aeronáutico Central o en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) y el Centro Nacional de Genética Médica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis-Malbrán).

La cantidad de inscriptos a este examen es casi la mitad de los 13.476 que el año pasado quedaron habilitados para rendir en 28 sedes en el país la prueba que, todavía, la Nación compartía con las provincias: el Examen Único, que se había empezado a implementar en 2011 y al que fueron sumándose las jurisdicciones. Un escándalo en la edición del año pasado, con irregularidades que fueron desde la filtración de las 100 preguntas por tema con sus respuestas hasta un fraude organizado con el uso de dispositivos, sirvió de excusa también para reemplazar ese mecanismo de evaluación. Ahora, los postulantes se inscriben en los distintos concursos del sistema público o privado y donde se encuentre la institución en la que quieren hacer la residencia.

A través del Examen Integrado del Ministerio de Salud de la Nación se ofrecen los cupos de los hospitales nacionales, la Dirección de Epidemiología, Anlis-Malbrán, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), PAMI, los hospitales de las Fuerzas Armadas, la Obra Social de la Construcción (sede porteña) y 12 centros privados, como Fleni, Sanatorio Güemes, la Fundación Favaloro o el Policlínico Bancario. En paralelo, están los concursos que ya empezaron este mes con las evaluaciones en el resto de las jurisdicciones.

Los primeros de los 5663 candidatos a rendir serán los profesionales de enfermería, bioquímica y el resto del equipo de salud, como trabajo social o terapia ocupacional, entre otras, junto con los aspirantes a continuar su formación de especialidad en las residencias posbásicas, a las que se accede una vez completada la residencia básica, como pueden ser subespecialidades quirúrgicas o infantiles. La fecha será el 30 de junio y son alrededor de 1100 postulantes. A la semana, el 7 de julio, lo harán los médicos, con más de 4500 inscriptos. La prueba será con una tableta, en lugar de papel. También serán 100 preguntas, cada una vale un punto. Se mantienen los 5 puntos extra en el orden de mérito de asignación de cupos para los que hicieron toda la carrera de grado en universidades del país. Los que concursen por una residencia posbásica tendrán que obtener 60 puntos o más para aprobar.

La tendencia de años anteriores se mantiene en cuanto a las preferencias, con cirugía como la especialidad más elegida Getty Images

Al revisar las inscripciones y los cargos ofrecidos, la tendencia de años anteriores se mantiene en cuanto a las preferencias, con algunas diferencias entre nacionales y extranjeros, que buscan también una formación de posgrado con salida laboral más rentable. En ambos casos, cirugía es la especialidad más demandada y, además, con la mayor proporción de extranjeros, a la par de ortopedia y traumatología. Anestesiología, cardiología, pediatría, tocoginecología, oftalmología, dermatología, clínica médica o psiquiatrías son otras con los cupos más requeridos.

En cambio, por el número de vacantes ofrecidas, la prioridad en este concurso la tienen clínica médica, pediatría y terapia intensiva, especialidad que aparece con menos postulantes interesados que cargos ofrecidos (57 contra 62), como refleja el gráfico que trazó LA NACION a partir de cruzar el padrón de profesionales habilitados para rendir y cargos ofrecidos que publicó online el Ministerio de Salud.

Disciplinas como infectología, geriatría, oncología, neumonología o emergentología, todas con alta demanda o requeridas en el sistema de salud, el número de interesados está entre los valores más bajos. Y desciende aún más en especialidades posbásicas pediátricas, como alergia e inmunología, cirugía cardiovascular o psiquiatría infantojuvenil, con un postulante en cada caso.

Con la colaboración de Ricardo Brom