Las maratones y ultramaratones podrían estar vinculadas al cáncer de colon, según un nuevo estudio

WASHINGTON.– Para el oncólogo Timothy Cannon, las alarmas sonaron por primera vez en 2019, cuando, en un lapso de seis meses, trató a tres pacientes jóvenes y en forma con cáncer de colon avanzado. Dos tenían 30 y tantos años, uno acababa de cumplir 40. Ninguno presentaba factores de riesgo conocidos.

Pero los tres “eran corredores extremadamente prolíficos”, señaló Cannon, quien codirige el programa de cáncer gastrointestinal en Inova Schar Cancer en Fairfax, Virginia. Los corredores competían regularmente en ultramaratones de 100 millas o en múltiples maratones y medias maratones cada año.

¿Podría existir algún vínculo entre su carrera extrema y su cáncer de colon?, se preguntó Cannon. Parecía poco probable. En estudios anteriores, se había demostrado repetidamente que el ejercicio moderado protege contra el cáncer colorrectal.

Pero la idea merecía ser explorada, decidió. Así que él y sus colegas reclutaron a 94 corredores extremos, de entre 35 y 50 años. Cada uno había completado al menos cinco maratones o dos ultras (es decir, cualquier carrera más larga que una maratón estándar de 42 kilómetros).

Reclutaron a 94 corredores extremos, de entre 35 y 50 años; cada uno había completado al menos cinco maratones o dos ultras Lucio Tavora - XinHua

Los corredores se sometieron a una colonoscopía. Los resultados “fueron bastante sorprendentes”, dijo Cannon.

Casi la mitad de los corredores tenía pólipos, también conocidos como adenomas, en sus colones. Algunos de estos pólipos podrían convertirse en cáncer, señaló Cannon, aunque muchos no lo harán. Pero el 15% de los corredores tenía adenomas grandes y avanzados, “que están mucho más avanzados en el continuo hacia el cáncer”, afirmó. Ninguno tenía cáncer de colon.

El número de adenomas, especialmente de pólipos avanzados, fue mucho mayor que lo que típicamente se ha visto durante las colonoscopías de detección en adultos al final de sus 40 años. Históricamente, la incidencia en ese grupo de edad osciló entre aproximadamente el 1,2% y el 6%.

“Parece haber algo ocurriendo aquí potencialmente” con los corredores extremos, pensó Cannon.

La noticia de los resultados del estudio, publicados en línea este mes en Cancer Epidemiology, provocó preguntas urgentes, preocupaciones y escepticismo entre gastroenterólogos y corredores.

“Es un estudio superinteresante”, dijo Amy S. Oxentenko, gastroenteróloga, vicedecana de práctica en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, corredora de maratones y expresidenta del Colegio Estadounidense de Gastroenterología. Ella no participó en el nuevo estudio.

En los últimos años, la incidencia de cáncer de colon aumentó precipitadamente entre las personas menores de 50 años Getty Images

“Pero seamos realistas –continuó–. También es un estudio muy pequeño y los hallazgos son, en el mejor de los casos, bastante preliminares. Los corredores no deberían entrar en pánico. Todavía queda mucho por aprender”.

La carrera extrema cambia el intestino

En general, se sabe que correr y otras formas de ejercicio reducen el riesgo de desarrollar cáncer de colon y otros tipos de cáncer. En un estudio a gran escala de 2016 publicado en JAMA Internal Medicine, los investigadores agruparon datos de salud de casi 1,5 millones de hombres y mujeres estadounidenses y europeos, y descubrieron que quienes hacían ejercicio regularmente tenían hasta un 20% menos de probabilidades de desarrollar cáncer colorrectal u otros 12 tipos de cáncer importantes que las personas sedentarias.

El ejercicio también protege contra el retorno del cáncer de colon, según un estudio innovador de 2025. Los sobrevivientes de cáncer de colon en el estudio que completaron una rutina estructurada de tres años de caminata rápida y entrenamientos similares tuvieron un 37% menos de probabilidades de morir por una recurrencia posterior que los sobrevivientes que no hicieron ejercicio.

Pero correr ultras o múltiples maratones anuales representa una magnitud diferente de ejercicio, advirtió Cannon. El entrenamiento y las carreras implican horas de esfuerzo, gran parte a un ritmo agotador.

Durante tal esfuerzo prolongado, “el cuerpo comienza a desviar la sangre lejos del intestino”, explicó Cannon, hacia los músculos que trabajan en otras partes, especialmente en las piernas. Privadas de sangre y oxígeno, las células del intestino pueden morir, mientras que el revestimiento intestinal puede volverse permeable.

La inflamación y la irritación intestinal suelen seguir. Muchos maratonistas y ultracorredores reportan náuseas, vómitos, calambres, diarrea o sangrado rectal durante y después de largas sesiones de entrenamiento y carreras, recordó Cannon. Luego, durante la reparación posterior del tejido, las células del intestino pueden comenzar a replicarse furiosa y rápidamente, aumentando las posibilidades de mutaciones y, en el futuro, posibles pólipos y cáncer.

Probando una teoría

Juntos, estos efectos, repetidos una y otra vez durante años de entrenamiento, proporcionan “un mecanismo potencial bastante claro” de cómo la carrera extrema teóricamente podría contribuir a mayores riesgos de pólipos y cáncer de colon, dijo Cannon.

Eric McGlinchey, de 52 años, estaría de acuerdo. El profesor asociado de política y gobierno en la Universidad George Mason en Virginia corrió, según su último recuento, 57 ultras, junto con varias maratones y otras carreras.

Muchos maratonistas y ultracorredores reportan náuseas, vómitos, calambres, diarrea o sangrado rectal durante y después de largas sesiones de entrenamiento y carreras Fabián Marelli - LA NACION

Tenía casi 50 años cuando se enteró del estudio a través de su grupo local de corredores y le llamó la atención su enfoque en el intestino. “Todos hemos pasado por eso”, dijo delicadamente sobre el malestar intestinal relacionado con correr prolongadamente.

Se ofreció como voluntario para unirse al estudio y se hizo una colonoscopía. Los investigadores encontraron múltiples pólipos en su colon, aunque aún no eran avanzados.

En los últimos años, la incidencia de cáncer de colon aumentó precipitadamente entre las personas menores de 50 años, sean corredoras o no. Ahora es la principal causa de muertes relacionadas con el cáncer en este grupo de edad, según un estudio de enero en JAMA, un salto sustancial desde su quinto lugar hace una generación.

Así que una de las grandes preguntas sin respuesta sobre el nuevo estudio es si Cannon y sus colegas reclutaron de alguna manera al azar a un grupo de adultos menores de 50 años con una preocupante abundancia de pólipos que también resultan ser corredores extremos. ¿O fue realmente su carrera extrema lo que contribuyó a las cifras desproporcionadas de pólipos?

“No lo sabemos en este momento”, respondió Cannon, porque el estudio no tuvo un grupo de control de no corredores. “Pero sí creo que hay una señal aquí” relacionada con los efectos de la carrera extrema, agregó, “y vale la pena prestarle atención”.

Preste atención al sangrado

En particular, consideró, el mensaje de los hallazgos por preliminares que sean es que si usted es un corredor empedernido, que completa múltiples maratones o ultras, y tiene síntomas intestinales persistentes, como hinchazón, calambres o, especialmente, sangrado rectal, consulte a un médico. Solicite una colonoscopía. “No deje que nadie le diga que el sangrado rectal es normal para los corredores. Hágaselo revisar”, recomendó Cannon.

Otros expertos coinciden y a la vez se mantienen cautelosos. “Estoy 100% de acuerdo” con el consejo de tomar en serio síntomas como el sangrado, dijo Sara Campbell, profesora de kinesiología en la Universidad Rutgers en Nueva Jersey, quien estudia el ejercicio y la salud intestinal y es triatleta.

Para quedarse tranquilo, los especialistas recomiendan la colonoscopía ante síntomas potenciales PonyWang - E+

“Pero el peor resultado” de este estudio, continuó, “sería que la gente empezara a pensar que correr es malo para usted”. La abrumadora mayoría de las investigaciones sobre el ejercicio, incluido correr, sugiere “lo contrario”, afirmó. “Correr es bueno para usted y, la mayor parte del tiempo, bueno para su intestino”, acelerando el movimiento de los desechos y a menudo ayudando a alterar los microbiomas intestinales de manera beneficiosa.

“Ciertamente no les diría a los corredores que ignoren este estudio”, sostuvo Oxentenko. “Soy corredora. Estoy prestando atención, pero en este punto solo es generador de hipótesis”, lo que significa que sus resultados plantean preguntas que vale la pena investigar, añadió, pero no proporcionan respuestas.

Entre los muchos problemas abiertos están los posibles efectos del kilometraje, el ritmo, el género, la genética, los microbiomas y la dieta en la salud intestinal de los corredores extremos, ponderó Campbell. El estudio fue demasiado pequeño y las historias de sus corredores demasiado diversas para producir datos útiles sobre esas preocupaciones. Algunos corredores rápidos de 100 millas no tenían pólipos; otros maratonistas más lentos tenían varios.

Un estudio más grande en preparación

Cannon dijo que él y sus colegas están en las primeras etapas de planificación de un estudio de seguimiento mucho más grande. Su objetivo es inscribir a cerca de 300 corredores extremos y un grupo de control de tamaño similar, y observar otros factores, como los genes, géneros, nutrición y microbiomas de las personas, para ver cómo interactúan con la carrera para afectar la salud intestinal.

A los investigadores también les gustaría estudiar a triatletas y ciclistas competitivos, para determinar si es la carrera extrema per se o el esfuerzo extremo de cualquier tipo lo que puede predisponer a las personas a los pólipos. Y, por supuesto, quieren seguir a los participantes del estudio, para ver si alguno de ellos progresa a cáncer de colon.

Por ahora, todos con quienes hablé sobre el estudio tienen la intención de seguir corriendo. “Estoy al día con mis colonoscopías”, indicó Oxentenko. Ella continuará entrenando y compitiendo.

También Campbell y McGlinchey, quien conoció a su esposa a través de correr y le propuso matrimonio después de que corrieron juntos la Maratón Internacional Big Sur. “Creo que este es un estudio muy importante y los corredores deberían ser conscientes de ello. Pero no significa que debamos dejar de correr”, opinó. El sábado 16, completó la famosa y difícil carrera de 100 millas Massanutten Mountain Trails en Virginia.

Incluso Cannon planea empezar a entrenar para maratones. Hace casi 20 años, completó la maratón de la ciudad de Nueva York durante su formación médica. Le gustaría hacer otra. “No quiero que la gente tenga miedo” de correr, dijo. “Hay datos muy buenos sobre el efecto protector del ejercicio contra el cáncer”. Pero preste atención a su cuerpo, y hable con su médico si su intestino sigue funcionando mal, concluyó.

Por Gretchen Reynolds