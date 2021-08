Restricciones: cómo se vivió en Ezeiza la ampliación del cupo de ingreso de pasajeros

A las 12.30 Nicolás Lerner, de 47 años, salió presuroso de la terminal A del aeropuerto internacional de Ezeiza. Había llegado al país desde Miami en el vuelo 931 de American Airlines. El servicio fue uno de los cuatro que llegaron hoy a la Argentina en el primer día que entró en vigor la ampliación del cupo de ingreso diario de pasajeros de 1000 a 1700.

Una prueba PCR negativa en el destino de origen, una declaración jurada y un control de hisopado al llegar son las medidas que se les exige a los viajeros para entrar al país. “Todo fue bastante rápido, excepto las valijas, que tardaron mucho en salir [del avión]”, admitió Lerner, que estaba ansioso por tomar un taxi y llegar a su casa en la provincia, junto a su mujer y sus dos hijas. Él y su pareja lograron recibir las dos dosis de la vacuna Pfizer tras pasar un mes de vacaciones en Miami.

Su caso, como el de varios de los viajeros consultados por LA NACIÓN, es diferente al de miles de argentinos que aún permanecen varados en el exterior luego de que el 25 de junio pasado el gobierno nacional comunicó que limitaba el cupo de pasajeros internacionales de 2000 a 600 para contener la propagación de la variante delta. Después, gradualmente fue ampliándose hasta llegar a los 1700 de hoy. De acuerdo a los testimonios de los entrevistados en Ezeiza no debieron pasar por el periplo de las cancelaciones de vuelos. En tanto, hoy se conoció que el Gobierno habilitará vuelos especiales por fuera del cupo diario de ingreso al país para posibilitar el regreso de los varados.

Arrastrando carritos repletos de valijas, sobre los que colgaban los abrigos ante el inesperado calor de hoy al mediodía, los viajeros salían apresurados a la calle, en busca del algún familiar que los esperaba o de un taxi para volver a sus casas. Entre ellos, estaban el senador Martín Lousteau y su esposa, la actriz Carla Peterson, que regresaron de los Estados Unidos.

Hoy llegaron cuatro vuelos desde el exterior gerardo Viercovich

Vacunados

Maximiliano era otro de los pasajeros del vuelo 931. Cargaba una tabla de surf que había comprado en Miami, Allí, estuvo un mes y medio en la casa de su hermana, que reside en esa ciudad. El joven aprovechó el viaje para aplicarse las dos dosis de la vacuna Pfizer. “Me parece una pérdida de tiempo y de dinero el hisopado que te hacen al ingresar al país. Yo ya entregué una prueba en negativo allá”, dijo, molesto.

Cinthia, que viajó con sus dos hijas, también logró vacunarse con la misma marca. Afirmó que el único inconveniente del viaje fue el retraso de dos horas del vuelo: “No estábamos intranquilas por las restricciones porque hasta el momento American Airlines no modificó ninguna fecha ni canceló ningún vuelo entre mis conocidos”, relató.

A Susana, que es médica, le modificaron la fecha de vuelo, que inicialmente era ayer. “Por suerte, no tuve ningún problema. Soy consciente de que hay muchos varados en el exterior y que incluso no pueden retomar su trabajo, pero por suerte no fue mi caso”, señaló.

A varios metros de la puerta de la terminal, José Pampin, de 76 años, esperaba a sus dos pequeños nietos. “Se fueron con su papá a visitar a mi otro hijo, que vive en Miami. Tengo muchas ganas de verlos”, se entusiasmaba.

Durante la mañana de hoy llegaron dos vuelos más, procedentes de Nueva York y Zúrich, pero “únicamente con tripulación”, según afirmaron agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Más servicios

El Gobierno habilitará vuelos especiales por fuera del cupo diario de ingreso al país para posibilitar el regreso de argentinos varados en el exterior. Así lo confirmó hoy la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, que explicó que los viajes se coordinarán de manera conjunta entre el Ejecutivo nacional y las aerolíneas.

“Las nuevas medidas habilitan que Migraciones, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Ministerio de Salud coordinen de forma conjunta la habilitación de vuelos especiales para acelerar el regreso de los argentinos que se encuentran en el exterior”, informó Carignano.

Y agregó: “Esta medida tendrá como eje los destinos donde se encuentran la mayor cantidad de argentinos y es posible gracias al avance de la campaña de vacunación y a la disminución registrada en el incumplimiento del aislamiento obligatorio para quienes ingresan al país”.