Resuelven el caso de un hombre que desapareció tras ir a un bar hace 57 años: su familia creyó que los había abandonado

Escuchar

Después de 57 años, una familia en Inglaterra pudo recibir respuestas sobre la desaparición de uno de sus seres queridos. En 1967, Alfred Swinscoe, de 54 años, fue a al baño de un bar y luego no volvió a saberse nada de él.

La familia de Swinscoe creía que Alfred había decidido abandonar a su esposa, Caroline, de quien se había separado recientemente, y a sus seis hijos. Sin embargo, de acuerdo con el medio local Nottingham Post, Gary, uno de sus hijos, había sido la última persona en verlo y siempre tuvo la esperanza de volver a saber de él. El hombre falleció en 2012 y nunca obtuvo respuestas sobre el paradero de su padre.

Russell, uno de los nietos del hombre desaparecido, tenía cuatro años cuando sucedió la tragedia y creía que nunca descubriría la verdad. Todo cambió cuando se topó con una publicación en las redes sociales de la policía sobre un cuerpo encontrado en el campo de un granjero.

El familiar pudo reconocer las distintivas medias de su abuelo y, a lo largo del siguiente año, pudo resolver varias preguntas sobre lo que había pasado en aquella noche de enero. Según una conversación con The Mirror, el hombre, de 61 años, está haciendo un último intento por obtener más información antes de que el caso se cierre para siempre.

“El destino de Alfred Swinscoe todavía estaría perdido en la historia si un granjero no hubiera cavado una zanja al lado de un bosque junto a su campo, en Sutton-in-Ashfield, Notts, para disuadir a los motociclistas de pruebas de destrozar su tierra en abril del año pasado”, escribió el diario.

De acuerdo con el relato, el granjero llamó a la policía cuando encontró enterrados huesos humanos y la ropa de un hombre. El esqueleto presentaba heridas traumáticas que indicaban que había sido asesinado violentamente.

“Al principio no presté mucha atención, pero luego la policía publicó una foto de un par de calcetines de diferentes pares y tuve este recuerdo increíble, con el calcetín negro en particular. De repente recordé que cuando era niño me ponía los calcetines de mi abuelo y los subía para que el talón llegara hasta la rodilla. Llamé a la policía y vinieron a tomar una muestra de ADN. Fue entonces cuando descubrimos que realmente era Alfred. Me quedé estupefacto”, dijo el nieto a The Mirror.

Las medias que reconoció Russell, uno de los nietos de Alfred. Foto: Nottinghamshire Police

¿Qué pasó con Alfred Swinscoe?

De acuerdo con las respuestas que Russell obtuvo de la policía, el hombre fue asesinado con bastante crueldad. Tenía un traumatismo contundente en la cabeza y otro en la mandíbula. Los investigadores creen que pudo haber sido causado por el filo de la pala y que lo más probable es que haya sido apuñalado después de esto.

“Dijeron que luchó por su vida. Había signos de una mano rota, como si le hubiera dado a alguien un buen gancho de derecha. Encontraron traumatismos en las costillas y la espalda, como si hubiese forcejeado con alguien y le hubieran golpeado en las costillas”, mencionó para el medio.

Otra de las teorías de la policía es que lo hayan dejado en algún lugar antes de enterrarlo, pues le faltaban algunos huesos y costillas. “Como si lo hubieran devastado zorros y tejones. Quien lo mató regresó para asegurarse de que nunca lo encontraran”, comentó Russell.

A pesar de conocer una parte de la historia, el nieto de Alfred se quedó con más dudas que respuestas. Aparentemente, el cuerpo fue hallado en un sitio reconocido por los encuentros homosexuales en los años 60, cuando la homosexualidad era ilegal.

“¿Lo enterraron allí porque sabían que nadie se habría atrevido a denunciar algo sospechoso a la policía? ¿O el abuelo descubrió que el hombre que lo mató era gay y lo asesinaron para que no pudiera decirlo?”, cuestionó Russell.

Además de esto, el nieto se enteró de quiénes son los dos principales sospechosos del asesinato de su abuelo. Dijo que fue un golpe duro, pues es amigo y tiene contacto diario con los nietos de ambos hombres, ya fallecidos.

En enero, la familia por fin pudo enterrar el cuerpo de Alfred. Ahora descansa sobre su hijo Gary, y al lado de su hija Carol y de su esposa, Caroline.

“Es un consuelo para la familia saber que él no los abandonó y que ya no está perdido. Pero es tan trágico que el pobre tío Gary nunca supo qué le pasó”, mencionó el nieto.

EL TIEMPO (GDA)

Temas Inglaterra