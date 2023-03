Rosario: la violenta reacción de un conductor contra un taxista en el centro

escuchar

Un hombre que manejaba un taxi fue agredido en el centro de Rosario por un automovilista que lo golpeó en la cabeza con un fierro y luego lo quiso pasar por encima con el vehículo. Parte de esos hechos fueron filmados mientras los transeúntes le pedían a gritos al agresor que cesara con la violencia.

El miércoles, cerca de las 10, el taxista, de nombre Daniel, circulaba por el centro de Rosario, sobre la calle Paraguay, entre Mendoza y 3 de Febrero, cuando en medio de un tránsito apretado comenzó a percibir pequeños golpes por parte de un utilitario que lo seguía por detrás.

Tras circular una cuadra de esa forma, el taxista decidió parar la marcha, bajarse del auto y preguntarle a su agresor por qué hacía lo que hacía, según contó a Cadena 3.

En ese momento, de acuerdo con su relato, el conductor del utilitario, que estaba acompañado por otro hombre, le contestó con más violencia. “Se bajó con un fierro y me dijo ´a vos te voy a enseñar´, me pegó un par de fierrazos en la cabeza y me produjo una herida”, declaró Daniel.

Los testigos del hecho comenzaron a gritarle al agresor que estaba “loco”. Segundos después, unas maestras de una escuela de la cuadra auxiliaron a la víctima y decidieron alertar a los agentes de seguridad de la zona.

El taxista, indignado, volvió a encarar al conductor del utilitario que decidió ingresar nuevamente al auto. Ante esto, la víctima quiso evitar que se fugara y se puso frente al vehículo, pero este empezó a avanzar hasta arrastrar a la víctima, quien debió subirse al capot para no ser arrollada.

“Está loco, te va a pasar por encima, dejalo”, se escucha a una vecina decir en una de las grabaciones.

Según informa el medio local, luego llegó al lugar un agente municipal que llamó a los efectivos de una comisaría, que está a una cuadra, los cuales llegaron a los 15 minutos para tomar la debida denuncia.

Un ciclista peleó con un colectivero

Otro caso de violencia entre conductores en la vía pública se dio en La Plata, en la intersección de las calles 7 y 55, cuando un ciclista golpeó con una cadena el espejo retrovisor de un colectivo.

Uno de los pasajeros a bordo llegó a filmar la agresión y según trascendió, de acuerdo a lo publicado por LN+, el ciclista se había enojado porque el colectivero lo había encerrado.

En las imágenes se ve cómo el joven aprovecha que el colectivo se había detenido en una parada para bajarse de la bicicleta, agarrar una cadena y con furia golpear el espejo izquierdo del vehículo. Tras ello, se retira del lugar pedaleando a toda velocidad.

Por el momento se desconoce si la agresión fue denunciada ante las autoridades.

