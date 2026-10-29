Rotondas, pasarelas y calzada: estas son las obras para mejorar más de 500 km de una ruta clave que une Buenos Aires con La Pampa

Vialidad Nacional aprobó la finalización de las obras sobre 546 kilómetros de la ruta nacional 5, entre Luján, en la provincia de Buenos Aires, y Santa Rosa, en La Pampa. Los trabajos incluyeron reparaciones de calzada, banquinas, pasarelas, defensas y señalización.

Según informó el organismo del Estado nacional, la empresa Corredor Vial 5 S.A.U. completó las tareas previstas para el primer año de concesión en tres meses, contados desde la toma de posesión del tramo el 1 de julio de 2026. La Resolución 1297/2026 aprobó el Acta de Finalización de las Obras Iniciales de Puesta en Valor.

Culminaron las obras en la ruta 5

La intervención no equivale a una transformación integral de la ruta en autopista. Se trató de trabajos iniciales de recuperación y mantenimiento destinados a mejorar la transitabilidad y la seguridad.

Cuáles fueron las mejoras

Las tareas sobre la calzada incluyeron bacheo, fresado, sellado de fisuras, reparación y hormigonado de losas. También se perfilaron y calzaron banquinas en distintos puntos. En las rotondas de Chivilcoy, Bragado y Pehuajó se repararon losas, mientras que varias pasarelas peatonales fueron reconstruidas o puestas en valor con nuevas columnas y vigas.

Vialidad Nacional se encargó de las obras en la ruta 5

A lo largo del corredor se instalaron defensas metálicas y se renovó parte de la señalización. El parte oficial agregó trabajos de demarcación horizontal, colocación y reemplazo de carteles, pintura de columnas de iluminación, limpieza de alcantarillas y desagües, corte de pasto y acondicionamiento de la zona de camino.

Los trabajos también tienen un efecto operativo para localidades atravesadas por el corredor. La reparación de rotondas y pasarelas puede ordenar movimientos urbanos y peatonales, mientras la limpieza de desagües ayuda a conservar la calzada frente a lluvias. Esos beneficios dependen del mantenimiento posterior y de que las intervenciones se sostengan durante la concesión.

La ruta 5 es un camino muy concurrido por autos y camiones

Vialidad indicó que, con este tramo, la Red Federal de Concesiones suma casi 1000 kilómetros rehabilitados. En la ruta 5, las obras iniciales abarcaron el corredor completo entre Luján y Santa Rosa y fueron concluidas antes del plazo de un año previsto para esa primera etapa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.