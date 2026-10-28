Salió a correr y encontró a un hombre que abusaba de una niña en Puerto Iguazú

Un caso de abuso sexual de menores fue descubierto en Puerto Iguazú, Misiones. Un docente que salió a correr con su pareja halló en una zona selvática a un taxista de 77 años en la parte trasera de un auto junto con una menor de edad que no tenía su ropa interior. A pesar de que el testigo hizo la denuncia ante la Justicia, el agresor no fue detenido.

El hecho fue registrado el pasado sábado cerca de las 18, cuando la pareja corría por la reserva de las 600 Hectáreas, ubicada al noroeste de Puerto Iguazú. El hombre denunció que observó un auto Toyota Corolla gris estacionado al costado de un sendero, en una zona capuera cercana a la comunidad Yriapú. Poco después descendió por la puerta trasera una niña con los “pantalones desprendidos”, reportó La Voz de Misiones.

Cuando lo vio, la menor volvió a ingresar al auto y el docente siguió corriendo. Sin embargo, unos minutos después, el hombre decidió regresar y abrir la puerta del vehículo: fue entonces que encontró al taxista de 77 años con los pantalones bajos y a la niña sin su ropa interior en el piso de la parte trasera del vehículo.

Ante lo ocurrido, el hombre grabó la secuencia y exhibió la cara del implicado. Al consultarlo por lo ocurrido, el agresor intentó culpar a la víctima: “Ella me pidió”. Luego, procedió a bajar del auto mientras la pareja filmaba la secuencia. “¿Qué estaba haciendo?“, le preguntaron. ”Estábamos acariciándonos", contestó el agresor.

El agresor mientras descendía del auto Captura

El testigo se alejó del vehículo y el agresor colocó un cartel de “Taxi” y escapó con la menor de edad. El docente dijo que tenía temor de que el conductor pudiera agredirlo y que por eso lo dejó ir.

La denuncia

El lunes, el testigo se acercó a la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú y radicó la denuncia formal. Sin embargo, fuentes de la investigación revelaron al medio local Misiones Online que el implicado no está detenido ni existe una orden para arrestarlo. Aunque no se determinó todavía la edad de la joven, los investigadores consideraron que es una adolescente.

Incluso confirmaron que el hombre es taxista y continúa trabajando. Los colegas lo identificaron como “Piraña” porque no tiene una parada fija y busca pasajeros sin considerar las ubicaciones de otros conductores. Reportaron al mencionado medio misionero que se mueve entre las inmediaciones del Instituto Tecnologico Iguazu (ITEC) y el Automóvil Club Argentino (ACA), ambos sobre la Ruta Nacional 12, en la ciudad de Cataratas.