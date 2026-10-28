Una alumna le pegó y arrastró de los pelos a su maestra por pedirle que dejara de usar su celular

Una alumna de un colegio secundario de la localidad de San Nicolás de los Arroyos agredió físicamente este martes a su profesora dentro del aula, luego de que ella le pidiera dejar de usar el teléfono durante la clase. La víctima terminó internada en un centro de salud local, después de que la agresora le pegara y arrastrara de los pelos.

El violento episodio se produjo en el establecimiento “Héroes Nicoleños de Malvinas”, ubicado en el barrio Moreno, poco después de que el colegio aplicara nuevas restricciones sobre el uso de dispositivos.

El video que registró la agresión

Según informaron los medios locales, la alumna desobedeció la orden inicial de guardar el teléfono, lo que llevó a que la docente le reiterara la prohibición en dos oportunidades. Ante la insistencia, la estudiante reaccionó de manera violenta, golpeó a la profesora y la arrastró del cabello mientras estaba en el piso de espaldas cerca del pizarrón, ante la mirada de sus alumnos.

El ataque quedó registrado en video por otros estudiantes que también sacaron sus teléfonos celulares, y se viralizó rápidamente en las redes sociales por la brutalidad del caso.

Tras la agresión, la docente fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, donde fue asistida por los médicos. En paralelo, surgió una denuncia vinculada a un supuesto pedido de las autoridades de la institución para que docentes y alumnos eliminaran los videos del ataque, situación que actualmente se encuentra bajo investigación.

La Escuela Secundaria N° 5 “Héroes Nicoleños de Malvinas”, de San Nicolás - Google Maps

El hecho generó reacciones gremiales tales como la del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), que expresó su total repudio a lo ocurrido. “No podemos naturalizar las agresiones ni desproteger a quienes tienen la responsabilidad de enseñar”, manifestó la organización respecto a la situación que atraviesa el sistema educativo.

En este contexto, el sindicato también solicitó la conformación de una Mesa Intersectorial destinada a abordar, prevenir y erradicar la violencia de este tipo.

Además, un grupo de docentes de San Nicolás de los Arroyos difundió un comunicado bajo la consigna “Basta de violencia escolar”, en el que reclamaron la intervención directa del Gobierno provincial y de los gremios en defensa de los trabajadores.

El comunicado de ENIA

Por su parte, Educadores Nicoleños Asociados (ENIA), adherida a la Federación de Educadores Bonaerenses, emitió un comunicado oficial manifestando su postura frente al ataque. Desde la organización expresaron: “Desde ENIA - Educadores Nicoleños Asociados, expresamos nuestra profunda preocupación y nuestro enérgico rechazo ante los hechos de violencia ocurridos en una escuela secundaria de nuestra ciudad, en los que una docente fue agredida por una alumna”.

El texto agregó: “Manifestamos nuestra solidaridad con la docente afectada. Repudiamos toda forma de violencia hacia quienes, día a día, sostienen con responsabilidad y compromiso la tarea de enseñar. Ningún trabajador ni trabajadora de la educación debe atravesar situaciones de agresión en el ejercicio de su profesión”.