Esta semana en San Andrés de Giles se desató un escándalo con investigación incluida luego de que un grupo de vecinos denunciara que 22 personas que no son personal de salud, entre ellas dos concejalas del Frente de Todos, Laura Branchini y Mariana Cané, recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

La denuncia se realizó ante el referente del PRO, Fabián Dumont quien aseguró al medio Infocielo: "El lunes a la tarde me vienen a ver unos vecinos, y me cuentan las irregularidades que había, que había gente que no se tenía que vacunar y se estaba vacunando".

El funcionario dijo que entre esas personas que se estaban vacunando había dos concejales -Branchini y Cané-, y familiares de profesionales del sector sanitario. Luego de esto, Dumont le informó al intendente de esa localidad, Carlos Puglielli, por lo que hoy se cursó un sumario para investigar esa irregularidad ya que las vacunas estaban destinadas exclusivamente a personal de salud.

De acuerdo a InfoCiudad, un medio local, el sumario puede traer o no sanciones en los enfermeros, la coordinadora del vacunatorio, Sandra Cabral, directores y hasta al secretario de Salud, Dr. Romero.

En el caso de las concejalas, el Honorable Concejo Deliberante resolverá luego de la investigación qué medidas tomar con las funcionarias que se encuentran en sumario administrativo por lo cual están de licencia sin goce de sueldo.

San Andrés de Giles tiene 14.000 habitantes y recibió 450 dosis de la vacuna Sputnik V como parte de la primera etapa de la campaña de vacunación. Tras vacunarse al personal de salud de seguridad, aproximadamente 330 dosis, quedó un sobrante con el que, de acuerdo a los medios locales, no se había decidido qué hacer. Fue entonces que antes de que el Municipio pueda tomar una determinación, esas 22 personas fueron inoculadas.

A través de un comunicado oficial las dos concejalas informaron: "Asumimos con responsabilidad el error cometido, pero también queremos dejar en claro que no se ha tratado de un acto de mala fe, ni una forma de sacar ventaja amparadas en nuestra posición".

"Las concejales pidieron disculpas y dijeron que por ahora se tomaban licencia por 30 días sin goce de sueldo, pero no mucho más que eso. Creo que es poco para el error que cometieron. No podés desconocer que no te podías vacunar. Creo que vieron la oportunidad, la aprovecharon. Está mal", dijo Dumont a Infocielo.

