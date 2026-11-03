El Día de San Martín de Porres se conmemora el 3 de noviembre. La fecha recuerda al fraile dominico del siglo XVI, conocido como “el santo de la escoba”. Es honrado por los milagros asociados a su figura y por diferentes valores como la humildad, empatía y sencillez,

Fue declarado por el Papa Juan XXIII como el patrono de la justicia social y la paz. Asimismo, es el santo patrón de los barberos, peluqueros, enfermeros, farmacéuticos, barrenderos y de la armonía racial.

San Martín de Porres: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda TIZIANA FABI - AFP

¿Cuál es la historia de San Martín de Porres?

Juan Martín de Porres Velázquez nació el 9 de diciembre de 1579 en Lima, capital del entonces Virreinato del Perú. Era hijo de Juan de Porras, un noble español de origen burgalés y Ana Velázquez, oriunda de Panamá. Contempló las dificultades que las personas experimentaban en la época, algo que influyó en su sentido de la empatía por el sufrimiento ajeno.

Trabajó como barbero, una disciplina que en ese entonces requería conocimientos básicos de medicina y herbolaria. De esta manera, pudo utilizar esta preparación para ayudar a quienes lo necesitaban más allá de su profesión.

Ingresó a la Orden de Santo Domingo de Guzmán en su adolescencia, pero sufrió ciertos cuestionamientos al ser considerado hijo ilegítimo. De esta manera, fue admitido como hermano terciario, título con el cual se desempeñó como enfermero. Era recordado por su amabilidad y devoción por asistir a todo el mundo por igual. Fue allí que comenzaron a suceder sus trabajos milagrosos como curaciones inexplicables. Sin embargo, Martín explicaba que se trataba de la voluntad de Dios.

La oración para rezarle a San Martín de Porres

Junto a San Juan Macías, otro dominico español radicado en Lima de quien era muy amigo, organizó diferentes obras de caridad para ayudar a los más necesitados. Con el apoyo del virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, logró recaudar fondos para llevar a cabo misiones, en las que desempeñó tareas específicas de la fe, como servicios de aseo y portería en conventos. Es por ello que se lo reconoce como el “santo de la escoba”

San Martín de Porres falleció el 3 de noviembre de 1639. El papa juan XXIII lo canonizó el 6 de mayo de 1962, declarándolo patrono de la justicia social.

La oración a San Martín de Porres para pedir su ayuda

En esta necesidad y pena que me agobia acudo a ti, mi protector San Martín de Porres.

Quiero sentir tu poderosa intercesión. Tú, que viviste solo para Dios y para tus hermanos, que tan solícito fuiste en socorrer a los necesitados, escucha a quienes admiramos tus virtudes.

Confío en tu poderoso valimiento para que, intercediendo ante el Dios de bondad, me sean perdonados mis pecados y me vea libre de males y desgracias.

Alcánzame tu espíritu de caridad y servicio para que amorosamente te sirva entregado a mis hermanos y a hacer el bien.

Padre celestial, por los méritos de tu fiel siervo San Martín, ayúdame en mis problemas y no permitas que quede confundida mi esperanza.

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.