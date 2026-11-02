Por la visita del Papa: los cortes en la ciudad comienzan el miércoles y habrá controles y desvíos en Palermo y Recoleta

La ciudad de Buenos Aires ya vive los preparativos para la llegada del papa León XIV. Las vallas y los cortes que desde la semana pasada modifican algunas calles se ampliarán en los próximos días. Los preparativos avanzarán por etapas, al igual que las restricciones para circular.

Desde la madrugada del miércoles 4 de noviembre comenzarán los cortes progresivos sobre la avenida del Libertador, entre Sucre y Ugarteche, el perímetro afectado por el operativo de seguridad dispuesto para las distintas celebraciones y actividades que el Sumo Pontífice llevará adelante en la ciudad.

Las restricciones llegarán a ser totales y se extenderán hasta el lunes 16, tanto en Palermo como en los alrededores de la Nunciatura, en Recoleta, según informó el Gobierno porteño.

El esquema contempla controles para ingresar en un sector determinado de Palermo y a los alrededores de la Nunciatura. Los vecinos deberán acreditar su domicilio con el DNI y quienes no puedan hacerlo tendrán que tramitar una autorización. Además, habrá plazos para retirar los vehículos estacionados, cambios en los recorridos de colectivos y reubicación de contenedores de residuos.

Los cortes progresivos se sumarán a las restricciones parciales que ya rigen en Libertador, entre las avenidas Colombia y Sarmiento. En ese tramo permanecerán habilitados dos carriles por mano hasta la noche del martes 3 de noviembre.

El esquema contempla controles para ingresar en un sector determinado de Palermo y a los alrededores de la Nunciatura Martín Cossarini

Cómo será el acceso a Palermo

Para quienes viven y trabajan en esas cuadras afectadas de Palermo, la visita también modificará sus rutinas. Los vecinos frentistas de la avenida del Libertador podrán acceder a sus cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7, evitando los sectores de vallado y de armado de carpas.

Desde la tarde de ese sábado hasta la madrugada del miércoles 11 habrá controles policiales en la zona restringida. Los ingresos y egresos peatonales y vehiculares se realizarán por las avenidas Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras, a través de los accesos previstos en el operativo.

El escenario de la misa que dará León XIV en el Monumento de los Españoles está muy avanzado Martín Cossarini

Para entrar, los vecinos deberán presentar su DNI con domicilio actualizado. Quienes no puedan acreditar que viven dentro del perímetro tendrán que completar un formulario online, con carácter de declaración jurada, para obtener un código QR que deberán exhibir en los controles.

Lo mismo tendrán que hacer empleados y comerciantes que necesiten ingresar a la zona, que deberán completar la declaración jurada. Los huéspedes de hoteles podrán ingresar al perímetro con su reserva de hospedaje, mientras que los trabajadores de esos establecimientos deberán realizar el trámite en la web.

Los vehículos estacionados

Antes de la madrugada del sábado 7 deberán retirarse los vehículos estacionados sobre Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, y en los primeros 100 metros de las calles que cruzan la avenida dentro del perímetro de seguridad.

Los autos que permanezcan allí serán trasladados por personal y grúas al predio de la Facultad de Derecho, sin costo, según informó la Ciudad.

Las restricciones alrededor de la Nunciatura

Desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre también habrá controles policiales y restricción vehicular total en los alrededores de la Nunciatura. Allí se hospedará el papa León XIV durante su visita oficial a la Argentina, desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre.

La sede diplomática funciona en el histórico Palacio Fernández Anchorena, ubicado en la Avenida Alvear 1637, en Recoleta. El operativo abarcará la zona delimitada por la avenida Alvear, Cerrito, la avenida del Libertador y la avenida Callao. También alcanzará 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

El papa León XIV se hospedará en la Nunciatura durante su visita oficial a la Argentina Gregorio Borgia - AP

Los puntos de ingreso y egreso estarán ubicados en los cruces de Alvear con Callao y con Libertad. Allí se aplicarán los mismos requisitos de documentación que en Palermo: DNI con domicilio actualizado para los residentes, declaración jurada para quienes deban justificar su acceso y reserva de hospedaje para los huéspedes de hoteles de la zona.

Los vehículos estacionados dentro de esta zona deberán retirarse antes del mediodía del sábado 7. Los vecinos podrán estacionarlos a 45 grados sobre la mano derecha de Callao, entre Vicente López y Libertador, y sobre Libertador, en sentido a Retiro, entre Libertad y Callao. Los que no sean retirados a tiempo también serán trasladados sin costo al predio de la Facultad de Derecho.

Desde hace días preparan el escenario de la misa que dará León XIV en el Monumento de los Españoles Martín Cossarini

El gobierno porteño también informó que se reubicarán contenedores de residuos. A su vez, es posible que haya cambios en el recorrido de algunas líneas de colectivos, indicaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño. “Por el momento, está en análisis”, sostuvieron.

Cómo obtener el código QR

Los vecinos que vivan dentro de los perímetros de seguridad y no puedan acreditar su domicilio con el DNI deberán solicitar un código QR mediante el formulario habilitado por el Gobierno porteño.

El trámite tiene carácter de declaración jurada y requiere completar nombre y apellido, número de documento y correo electrónico. Una vez realizado, el QR llegará a la dirección de mail informada y deberá presentarse en los controles policiales.