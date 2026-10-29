Santa Cruz: encontraron los cuerpos de los dos niños arrastrados por la corriente en el río Gallegos

EL CALAFATE.- Durante los sobrevuelos en helicóptero realizados a primera hora de este jueves las autoridades dieron con el cuerpo de uno de los hermanos desaparecidos; minutos más tarde, el segundo cuerpo fue hallado en cercanías al puente de Güer Aike -a casi 7 km del lugar donde desaparecieron- por una patrulla de rastrillaje de la Policía Provincial, según informó la Secretaría de Medios de la provincia.

El domingo pasado, mientras pasaban el día junto a su familia, los chicos fueron arrastrados por la corriente del río Gallegos en el área conocida como Palermo Aike, a 35 km de la ciudad de Río Gallegos. Desde entonces se armó un operativo de búsqueda compuesto por personal de fuerzas de seguridad y buzos tácticos que llegó a 120 personas y al que esta madrugada sumó un helicóptero.

La búsqueda de José y Leo, dos hermanos de 10 y 12 años, mantuvo en alerta a toda la ciudad; los niños jugaban al fútbol en el club Talleres y desde allí se mantuvo permanente apoyo a la familia.

Operativo de búsqueda en el paraje La Toma de SPSE en Palermo Aike, sobre el río Gallegos, Santa Cruz.- Sec Medios

Los menores, según se pudo reconstruir, fueron arrastrados por la fuerte corriente del río el domingo a la tarde mientras estaban con otros dos jóvenes de 14 y 15 años que lograron resistir la fuerza del agua.

El operativo de búsqueda se desarrolló con participación de la Policía de Santa Cruz, Gendarmería y Prefectura, además de especialistas y personal de distintas áreas. En este contexto, el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, señaló que los datos aportados por los jóvenes que los vieron por última vez permitieron a los buzos acotar el área de búsqueda y orientar sus tareas.

Por su parte, el gobernador Claudio Vidal, quien participó de los primeros vuelos de la mañana, a través de sus redes expresó su acompañamiento a la familia: “No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan inmenso como el que hoy atraviesan”.

Quiero expresar mi más profundo pesar y acompañamiento de corazón a la familia Virreira en este momento de enorme tristeza que enluta a toda nuestra comunidad. No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan inmenso como el que hoy atraviesan.



Agradezco especialmente a cada una… — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) October 29, 2026

Los padres y abuelos de los niños permanecieron en el lugar cada día junto al río acompañando la búsqueda; hay un dispositivo de profesionales de la salud para acompañar estas horas críticas.

El gobernador Claudio Vidal al subir a uno de los vuelos del helicoptero durante la mañana durante el operativo de busqueda en el río Gallegos. Sec Medios

El predio conocido como La Toma - lugar donde la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado tiene la planta de captación de agua potable que suministra a la ciudad- es un paraje frecuentado por los vecinos en los escasos días de sol y durante los fines de semana del verano, en tanto que también es frecuentado por los pescadores dada la presencia de pozos dentro del cauce del río Gallegos.