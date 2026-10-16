Santa Fe remata 224 bienes incautados al delito: hay más de 8000 inscriptos y esperan recaudar hasta $800 millones

El gobierno de Santa Fe realizará este viernes la sexta subasta de bienes incautados al delito con una oferta de 224 lotes y 8796 personas inscriptas de todo el país. El remate se desarrollará en la Estación Belgrano de la capital provincial y será el de la flota más grande desde la creación de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Según las autoridades provinciales, la oferta incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, 40 bicicletas, dos lanchas, un inmueble ubicado en Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar. Los precios base se ubicarán entre el 30 y el 50% del valor de mercado.

La sexta subasta de bienes incautados al delito se realizará este viernes

Con este remate la provincia proyecta recaudar hasta $800 millones, que se destinarán a la asistencia de víctimas del delito y al financiamiento de programas sociales vinculados con la educación, la salud mental y las adicciones. En ese sentido, la iniciativa forma parte de una política santafesina que busca administrar y destinar los bienes decomisados a personas vinculadas con actividades delictivas.

“Esta política que impulsamos en Santa Fe se basa en el sentido común: quitarles los bienes a los delincuentes y venderlos”, remarcó Matías Figueroa Escauriza. Según el secretario de Gestión de Registros Provinciales, “la variedad de la flota que será rematada es un espejo de la diversidad de la economía de los delincuentes: hay quienes tienen poder económico y poseen bienes más costosos. Pero también está el motochorro, al que se le quita la motocicleta con la que roba celulares y carteras”.

Se rematarán 224 lotes incautados al delito

Por su parte, la Aprad estableció mecanismos de control para garantizar que los participantes no tengan vínculos con las organizaciones criminales a las que pertenecían los bienes decomisados.

Martín Domene, el director provincial de la agencia, explicó que antes de habilitar a los inscriptos se realiza “un cruce de datos minucioso” para verificar sus antecedentes y posibles relaciones con las bandas investigadas. Según el funcionario santafesino, en este tipo de subastas suelen quedan excluidas un promedio de entre 80 y 100 personas.

En cuanto a las condiciones de pago, Domene precisó que en esta edición se aceptarán transferencias bancarias y efectivo. Los compradores deberán abonar una seña equivalente al 10% del monto de adjudicación y completar el 90% restante cuando se apruebe el lote. A ese importe se sumará una comisión del martillero del 10%.

La subasta contempla 80 vehículos

Sobre la convocatoria que se desarrollará el viernes, la misma registró un total de 8796 personas anotadas a través de la página web del Gobierno de Santa Fe. Aunque la mayoría de los participantes proviene de esa provincia, la inscripción también reunió interesados de distintas jurisdicciones argentinas.

Entre los distritos con más inscriptos figuran Santa Fe, con 7139 anotados, seguida por Entre Ríos, con 565; la provincia de Buenos Aires, con 519; y Córdoba, con 214. La ciudad de Buenos Aires concentra 79 participantes.