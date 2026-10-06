Santa Fe definió su cronograma electoral para 2027: el 12 de abril serán las PASO y el 13 de junio se elige gobernador

La provincia de Santa Fe definió este martes su calendario electoral para 2027. Según precisaron medios locales, el cierre de listas será el 12 de febrero, las elecciones primarias se realizarán el 18 de abril y los comicios generales tendrán lugar el 13 de junio. De esta manera, los comicios provinciales se celebrarán por separado de las nacionales, previstas para el domingo 24 de octubre.

Además de elegirse gobernador y vicegobernador, la ciudadanía también designará gobernador y vice, senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales. En el caso de Rosario, se votará asimismo a los estatuyentes que redactarán la primera carta orgánica de la ciudad autónoma.

El calendario electoral de Santa Fe

7 de febrero de 2027: cierre de inscripción de alianzas electorales.

cierre de inscripción de alianzas electorales. 12 de febrero de 2027: fecha límite para la presentación de listas de candidatos.

fecha límite para la presentación de listas de candidatos. 18 de abril de 2027: realización de las PASO provinciales.

realización de las PASO provinciales. 13 de junio de 2027: elecciones generales para elegir gobernador y los demás cargos provinciales en disputa.

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