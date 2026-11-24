SANTA FE.- Esta provincia alcanzó un lugar preocupante en el ámbito de la educación del país. Según un informe de la Fundación Libertad, en el período 2024-2026, en Santa Fe el 15,8% de los alumnos de secundaria no pasó de año y el 12% abandonó la escuela.

Ello significa que la provincia tiene la mayor repitencia secundaria del país, por encima de los promedios nacionales, que alcanzan el 6% en repitencia y el 6,9% en abandono. En otras palabras, registra una tasa de repitencia secundaria más de dos veces y media superior a la media argentina. Le siguen Santa Cruz con el 15,3%, San Juan con 11,7% y Salta con un registro de 11,5%.

Según datos del relevamiento, Santa Fe administra uno de los sistemas educativos más grandes de la Argentina, con más de 739.000 estudiantes y un presupuesto cercano a los $2.900.000.000.000. Sin embargo, registra la mayor tasa de repitencia secundaria del país y una de las más elevadas de abandono escolar.

El trabajo, titulado Educación primaria y secundaria en Argentina: gasto, docentes, trayectorias y aprendizajes, de la Fundación Libertad, incluye referencias sobre el gasto educativo, que alcanza los $3.930.000 anuales por alumno, mientras los salarios docentes acumulan una pérdida real del 12,9% desde 2019. De esta manera, el gasto educativo representa el 20,6% del presupuesto provincial, frente a un promedio nacional del 25,6%. Por ejemplo, la diferencia también resulta significativa con respecto a Córdoba, donde la educación concentra el 30,6% del gasto público.

Con esos datos, el estudio resaltó que Santa Fe presenta uno de los escenarios más delicados del país en materia de educación secundaria. El relevamiento, elaborado a partir de información del Ministerio de Capital Humano, presupuestos provinciales y estadísticas educativas oficiales, analizó la situación santafesina en comparación con el resto de las jurisdicciones.

La situación también enciende alertas en materia de abandono escolar. Entre los ciclos lectivos 2024 y 2025, el 12% de los alumnos secundarios de Santa Fe dejó de permanecer en el sistema educativo de un año al siguiente, según el indicador utilizado por el informe. También se referencia el impacto que representa la pérdida del poder adquisitivo de los docentes, que se fue deteriorando en los últimos años.

En cuanto a la relación entre estudiantes y docentes, Santa Fe registra 14,7 alumnos por docente, frente a un promedio nacional de 12,4. Se trata de la tercera relación más elevada del país, detrás de Córdoba, con 16,8, y Buenos Aires, con 15,8. En el nivel secundario, esa relación asciende a 22,7 alumnos por docente en la provincia.

Otro indicador que refleja lo que sucede en la educación santafesina son las Pruebas Aprender, donde el último relevamiento anual indica que Santa Fe queda por debajo del promedio nacional en Lengua y Matemática: el 76% de los estudiantes santafesinos evaluados alcanzó niveles satisfactorio o avanzado en Lengua (frente al 76,9% del promedio nacional), mientras que en Matemática lo logró el 54,2%, por debajo de la media argentina del 55%.