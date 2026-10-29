Se abrió la votación para elegir el nombre de dos aguara guazú hallados en el Parque Nacional Ansenuza: cómo votar

Una pareja de aguará guazú que vive en el Parque Nacional Ansenuza, en el noreste de la provincia de Córdoba será bautizada mediante una votación abierta a personas de todo el país. Los dos ejemplares son monitoreados con collares satelitales y actualmente crían a cuatro cachorros registrados por cámaras trampa dentro del área protegida.

Hay tres opciones para elegir nombre a la pareja de aguará guazú

Cómo participar de la votación para la pareja de aguará guazú

La Administración de Parques Nacionales y Aves Argentinas lanzó una convocatoria para elegir entre tres pares de nombres la denominación definitiva de una pareja de aguará guazú. La votación se realiza a través de un formulario, disponible en la publicación oficial y los ganadores se anunciarán el jueves 5 de noviembre.

La participación es virtual y no exige residir en Córdoba. La propuesta busca involucrar a la ciudadanía en el seguimiento de una especie emblemática que se encuentra amenazada en la provincia y en la Argentina. El aguará guazú está declarado Monumento Natural de Córdoba, una categoría que reconoce su valor y refuerza su protección.

Cuáles son los nombres propuestos para los aguará guazú

Las tres alternativas fueron elaboradas por los equipos del Parque Nacional Ansenuza y de Aves Argentinas, junto con alumnos de la Escuela José Martí de Los Pozos, una localidad próxima al sector donde vive la pareja. Los estudiantes participaron de un taller sobre la especie y presentaron propuestas vinculadas con el ambiente y las características observadas en cada animal.

La primera opción es Mistol y Luna . Mistol alude a un fruto nativo de la región que integra la alimentación del aguará guazú. Luna remite a la actividad nocturna de la hembra, un rasgo habitual de la especie y relevante para comprender por qué buena parte de su comportamiento se registra con cámaras automáticas.

. Mistol alude a un fruto nativo de la región que integra la alimentación del aguará guazú. Luna remite a la actividad nocturna de la hembra, un rasgo habitual de la especie y relevante para comprender por qué buena parte de su comportamiento se registra con cámaras automáticas. La segunda alternativa es Mampa y Navira , dos voces vinculadas con la lengua y la toponimia sanavirona, propia de los pueblos originarios de la región. Mampa se asocia con el agua que corre y evoca el movimiento por los humedales de Ansenuza. Navira remite a la organización social, el clan o el linaje, y fue propuesta para representar el papel de la hembra en la continuidad de la población local.

, dos voces vinculadas con la lengua y la toponimia sanavirona, propia de los pueblos originarios de la región. Mampa se asocia con el agua que corre y evoca el movimiento por los humedales de Ansenuza. Navira remite a la organización social, el clan o el linaje, y fue propuesta para representar el papel de la hembra en la continuidad de la población local. La tercera dupla es Chúcaro y Cucusa. Chúcaro describe el temperamento arisco atribuido al macho. Cucusa hace referencia a la cabeza pequeña de la hembra, que presenta las menores medidas registradas entre los ejemplares identificados en la zona.

Para qué se usan los collares satelitales y las cámaras trampa

A lo largo del año, los especialistas realizaron trabajos de conservación y, en este caso puntual, incluye la colocación collares de seguimiento satelital a los dos adultos y la instalación de cámaras trampa en puntos que la especie frecuenta. Esa combinación permite reconstruir desplazamientos, horarios de actividad, alimentación, reproducción y uso del territorio sin intervenir de manera constante en la vida silvestre.

Los ejemplares se encuentran en el Parque Nacional Ansenuza

Las cámaras permitieron comprobar que la pareja atraviesa una crianza compartida de cuatro cachorros. El dato es importante para el Proyecto Aguará porque aporta información sobre la reproducción dentro del área protegida y sobre las condiciones que ofrece la región para la supervivencia de la especie.

El Proyecto Aguará reúne a Aves Argentinas, el Parque Nacional Ansenuza y la Provincia de Córdoba; y los datos obtenidos buscan orientar decisiones de conservación, identificar ambientes esenciales y evaluar amenazas. El parque protege el Mar de Ansenuza y los bañados del río Dulce, uno de los grandes sistemas de humedales de la Argentina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.