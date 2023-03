¿Se dice “Feliz Día de la Mujer”?

escuchar

Este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pero esto no necesariamente significa que se deba decir “Feliz Día” a las mujeres en esta fecha, que no tiene un origen de celebración, sino de reivindicaciones sociales y políticas. Esta postura parte de la idea de no confundir los orígenes de esta efeméride, que surgió a partir de las protestas y reivindicaciones de género, con una fiesta alrededor de “lo femenino”.

Entre otros temas, los reclamos del Día de la Mujer apuntan a la igualdad entre géneros, que se evidencia como una realidad lejana en aspectos como la brecha salarial. Según los últimos resultados disponibles de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), en el tercer trimestre de 2022, las mujeres ganaron en promedio un 26,3 por ciento menos que los hombres.

La fecha también se vincula fuertemente con la lucha por la erradicación de la violencia de género y los femicidios. En este sentido, de acuerdo a la Asociación Civil Casa del Encuentro -que lleva adelante el Observatorio de Femicidios en la Argentina-, en nuestro país, este delito tuvo en 2022 una víctima cada 29 horas, con 301 casos totales. Además, este año, el organismo detectó que hubo 56 mujeres o personas trans muertas por su género entre enero y febrero.

También se lo considera un día para pedir al Estado que esté presente para las víctimas que necesitan ayuda. Según el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, entre diciembre de 2019 y junio de 2022, en la Argentina se atendieron 295.940 comunicaciones por violencias de género en la Línea 144.

De todos modos, la problemática excede a nuestro país: según publicó la ONU en 2021, una de cada tres mujeres en todo el mundo experimenta violencia física o sexual, en su mayoría por parte de una pareja íntima. Los datos de la misma fuente muestran que, en 2018, hubo alrededor de 50.000 víctimas de la trata de personas, una problemática que fue denunciada en 148 países. Dentro de este contexto, el 50 por ciento de las víctimas detectadas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, y el 38 por ciento fueron explotadas para realizar trabajos forzosos. Como analiza el organismo, las mujeres siguen siendo las principales afectadas por este flagelo, ya que representan el 46 por ciento -las niñas el 19 por ciento- de todas las víctimas de la trata.

Por todo esto, desde diferentes grupos y colectivos feministas insisten en no confundir el Día de la Mujer con una celebración. “Perdón si arruinamos el clima festivo, pero el 8M es un recordatorio de que ser mujeres en este mundo implica todo tipo de injusticias, que te violen, que te maten sobre todo en tu casa, que ganes menos y que no haya justicia”, escribieron desde el grupo Mujeres que no fueron tapa en una publicación alusiva en Instagram. Se trata de una agrupación que busca “mostrar la forma en la que la cultura masiva reproduce y construye estereotipos de género y mandatos; desnaturalizarlo y hackearlo; y construir otras narrativas expandiendo las voces e historias de las mujeres que se construyen por fuera de esos modelos e imposiciones”.

En este mismo sentido, muchas veces se recomienda que, en lugar de saludar con un “feliz día” o hacer regalos, los varones que quieran hacer alguna acción para acompañar a las mujeres en este día lo hagan asumiendo roles en el trabajo o en el hogar para que ellas puedan movilizarse, ya que esta fecha no tiene condición de feriado o de día no laborable en el calendario oficial.

Dónde es la marcha por el 8M en la Ciudad de Buenos Aires

Como es costumbre en esta fecha, el centro porteño será ocupado este 8 de marzo por la marcha del Día de la Mujer. En esta ocasión, el colectivo Ni Una Menos convocó a las manifestantes a movilizarse hacia el Congreso de la Nación a las 16. La concentración empezará en la Avenida 9 de julio, seguirá por Avenida de Mayo y así llegará hasta el parlamento. Según los mensajes publicados en redes sociales, la consigna es: “Con esta Justicia no hay derechos ni democracia. La deuda es con los trabajadores. Paro feminista 8M 2023″.

En línea con esto, entre las demandas que más resuenan figuran los reclamos por un salario digno, el cese de la violencia contra las mujeres y un cambio cultural vinculado a la tarea de cuidado de los hijos.

“¿Cómo enfrentamos las violencias que se acumulan con la deuda, la precariedad y la falta de salarios dignos? ¿Qué pasa cuando las tareas de cuidado nos impiden trabajar porque no tenemos quien cuide a nuestrxs hijxs?”, señala, en esa dirección, uno de los mensajes de la convocatoria.

LA NACION