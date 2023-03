¿Quiénes ganaron los últimos premios Oscar?

escuchar

Este domingo 12 de marzo será la 95° entrega de los Premios Oscar, que laurean lo mejor del cine norteamericano y global, en una ceremonia que Hollywood repite todos los años, y en su edición pasada tuvo distintos ganadores, películas e intérpretes que se llevaron la estatuilla dorada a casa y desde entonces aumentaron su prestigio.

La fiesta del año pasado en el Dolby Theatre será una de las más recordadas de la historia de los galardones, pero no por las películas que allí compitieron: la imagen de la ceremonia que dio la vuelta al mundo fue el cachetazo que le dio el actor Will Smith -ganador por primera vez del premio al Mejor Actor por su papel en Rey Richard- al presentador Chris Rock, por un comentario que hizo sobre la mujer del actor, un episodio que fue revisitado por el cómico en una entrevista reciente.

La imagen más recordada de la edición pasada de los Premios Oscar no fue un discurso de aceptación: Will Smith, derecha, da una bofetada al presentador Chris Rock en el escenario de los Oscar en Los Angeles el 27 de marzo de 2022, después de que Rock hizo un chiste sobre la apariencia de su esposa Jada Pinkett Smith. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Aunque este evento escandaloso colmó las coberturas periodísticas del hecho, no quitó el mérito a los distintos ganadores de las ternas en aquella edición de los premios, en una ceremonia cuyos vencedores y vencedoras dieron algunos hitos para destacar.

La lista completa de los ganadores de los Premios Oscar 2022

Mejor Película: CODA

La reversión estadounidense del film francés La Familia Bélier, estrenada en el Festival de Cine de Sundance, en enero de 2021, tuvo una producción independiente que contó con la dirección de Sian Heder. El film cuenta la historia de Ruby, la única hija oyente de padres sordos y con un hermano que también posee esta limitación, que muestra talento para el canto y debe decidir entre ayudar a su familia con su negocio o profundizar su camino musical. “Escribir y hacer esta película fue un desafío vital como artista y como ser humano. Quiero agradecer a todos mis colaboradores en la comunidad sorda, en la comunidad ‘CODA’ por ser mis maestros”, dijo la directora al momento de aceptar el galardón, que llegó acompañado de premios para Heder a Mejor Guion Adaptado y al intérprete Troy Kotsur como Mejor Actor de Reparto.

Mejor película internacional: Drive My Car

La película dirigida por Ryūsuke Hamaguchi tomó su historia de un relato de Haruki Murakami y le dio a Japón su segundo Premio Oscar después del film de 2008 Despedidas. Además del premio que finalmente viajó a las islas, el film tuvo otras tres nominaciones en la edición pasada de los Premios Óscar: Mejor película, Mejor Director, Mejor Película Internacional y Mejor Guion Adaptado. La sinopsis de la película se centra en Yūsuke Kafuku, en cuya vida se combinan el duelo por la muerte de su esposa con una versión multilingüe de Tío Vania que se encuentra llevando adelante.

Mejor Actor: Will Smith

Aunque su episodio violento fue lo que lo puso en las portadas de todo el mundo, esa noche también fue muy significativa para Will Smith por haber sido el día en que ganó su primer Premio Oscar. El papel detrás del galardón fue su interpretación de Richard Williams, el exigente y tiránico padre de las estrellas del tenis Venus y Serena Williams, en la producción Rey Richard: Una familia ganadora (King Richard), que explora las condiciones bajo las que fueron criadas estas figuras ilustres del deporte por un padre que siempre tuvo el éxito como norte.

Will Smith ganó su primer Premio Oscar por su interpretación en la película Rey Richard REUTERS/Danny Moloshok

Mejor actriz: Jessica Chastain

La actriz que había sido nominada por su papel en Historias Cruzadas (The Help) y La Noche Más Oscura (Zero Dark Thirty) finalmente se llevó el hombrecito dorado por Los Ojos de Tammy Faye (The Eyes of Tamy Faye), que cuenta la vida de esta pastora evangelista estadounidense que se volvió popular en su país como conductora de televisión. En su discurso de aceptación, señaló al personaje que le dio el máximo galardón del cine mundial, como “un principio que nos guía y lleva adelante. Para todos lo que se sientan desesperanzados, sepan que son amados incondicionalmente por ser únicos”.

Luego de otras dos nominaciones, Jessica Chastain ganó el Oscar a Mejor Actriz por su papel en Los Ojos de Tammy Faye (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss - Invision

Mejor director: Jane Campion

La mujer detrás de la dirección de El Poder Del Perro (The Power of the Dog), llegó a la cita en el Dolby Theatre con su segunda nominación y el récord de ser la mujer más veces seleccionada para la terna de esa categoría. La segunda fue la vencida para Campion, que envió “Mucho amor” para las películas que compitieron contra la suya, y dio algunas palabras sobre la visión que tiene de su oficio: “Amo dirigir porque es entrar de lleno a una historia y manifestar un mundo, que puede ser abrumador pero lo importante es que no estoy sola, sino con mi talentoso elenco y equipo”, agradeció en su discurso de aceptación.

Dos veces candidata -y una ganadora- del Premio Oscar a Mejor Director, Jessica Campion es la mujer con más nominaciones en esa categoría, que ganó con el film El Poder del Perro (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

El listado completo de los ganadores de los Premios Oscar 2022

Mejor Actriz de Reparto: Ariana DeBose, por Amor sin barreras

Mejor Actor de Reparto: Troy Kotsur, por CODA

Mejor Guion Original: Belfast

Mejor Guion Adaptado: CODA

Mejor Edición: Duna

Mejor Diseño de Producción: Duna

Mejor Película Animada: Encanto

Mejor Cortometraje Animado: The Windshield Wiper

Mejor Cortometraje: The Long Goodbye

Mejor Sonido: Duna

Mejor Música Original: Dune

Mejor Canción: “No Time To Die” - Sin tiempo para morir

Mejor Fotografía: Duna

Mejores Efectos Visuales: Duna

Mejor Maquillaje y Peinado: Los ojos de Tammy Faye

Mejor Vestuario: Cruella

Mejor Documental: Summer of Soul

Mejor Cortometraje Documental: The Queen of Basketball

LA NACION

