Se estrelló una avioneta en Córdoba y hospitalizaron a cinco personas

Una avioneta ocupada por cinco personas —tres adultos y dos niños— cayó el domingo por la tarde en una zona rural al sur de la ciudad de Córdoba. Los ocupantes fueron rescatados entre los hierros retorcidos de la aeronave y, según informaron fuentes policiales, estaban todos conscientes. Luego fueron trasladados a distintos centros de salud: los adultos, al Hospital San Roque y al Hospital de Urgencias; los niños, al Hospital de Niños.

El incidente ocurrió sobre la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9, en las inmediaciones del aeródromo de Coronel Olmedo. Tras recibir una alerta, efectivos policiales se dirigieron al lugar y comenzaron a asistir a los ocupantes con la colaboración de bomberos, según pudo saber LA NACION.

Se estrelló una avioneta en Córdoba y dos menores y tres adultos tuvieron que ser hospitalizados. Policía de Córdoba

La aeronave es una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG, un modelo que habitualmente tiene capacidad para cuatro personas. Por el momento, los investigadores no informaron las causas del accidente. Según testimonios de vecinos que participaron del rescate, una de las hipótesis es que la avioneta habría sufrido una falla mecánica.

Se estrelló una avioneta en Córdoba y dos menores y tres adultos tuvieron que ser hospitalizados

Cómo fue el rescate

Ezequiel y Lucas Asoli fueron dos de los vecinos que colaboraron con el operativo. En diálogo con el medio local Cadena 3 repasaron: “Salimos a comprar y mi familia nos contó que vieron que se cayó una avioneta. Fuimos a dar la vuelta a ver si la encontrábamos. Nos metimos en el medio del monte; un nene nos contestó gritando y nos guiamos por eso. Cuando llegamos, encontramos a un niño arriba de un ala, con un corte en la cabeza”.

Los jóvenes explicaron que los adultos también presentaban heridas. “Uno tenía el brazo como quebrado, el que manejaba tenía un corte en la cabeza, un nene tenía otro corte y el otro estaba golpeado. Después llegaron ambulancias y policías y nos ayudaron al rescate”, contaron.

Se estrelló una avioneta en Córdoba y dos menores y tres adultos tuvieron que ser hospitalizados. Policía de Córdoba

Se estrelló una avioneta en Córdoba y dos menores y tres adultos tuvieron que ser hospitalizados. Policía de Córdoba

Según los testigos, el lugar donde cayó la aeronave era de difícil acceso. “Se salvaron por caer en medio de las plantas. La avioneta se arrastró unos 50 metros en el monte hasta que topó con un árbol”, describieron.

Para retirar al piloto, los rescatistas tuvieron que cortar parte de la estructura de la aeronave. “Tuvimos que sacarle el techo a la avioneta para que salga el piloto. Era una avioneta chiquita, para tres, y venían cinco”, señalaron.