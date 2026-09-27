Temporal y alerta meteorológica en la ciudad y provincia de Buenos Aires: cómo seguirá el tiempo

Tal como lo había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este domingo, varios puntos de la provincia y la ciudad de Buenos Aires sufrieron durante algunos momentos del día fuertes lluvias que, en algunos casos, se extendieron durante periodos de unos 20 minutos. Los vecinos de municipios como Pergamino y Navarro, por ejemplo, vieron caer fuertes tormentas y hasta granizo.

De acuerdo con el último reporte emitido por el SMN, una alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes con “ocasional caída de granizo” rige sobre el territorio porteño, Corrientes y La Pampa, mientras que una advertencia de nivel naranja está vigente sobre parte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe este domingo 27 de septiembre.

Vecinos de Navarro reportaron que cayó granizo del tamaño de pelotas de golf captura de redes

Según el SMN, las tormentas pueden estar acompañadas de precipitaciones intensas en períodos cortos, granizo ocasional y ráfagas fuertes. Se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Varias localidades de la provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos reportaron la caída de granizo captura de redes

Consultado por esta situación que atraviesa la zona este del país, el meteorólogo Sebastián Pagliarino contó a LN+ que este proceso se trata del comienzo de una ciclogénesis que tendrá su punto culminante el próximo martes. “Ese día va a ser el peor”, auguró el especialista.

Explicó que la ciclogénesis, que es el nacimiento de un ciclón, “es muy común en estas latitudes y tiene su origen cuando un sistema de baja presión que nace en el océano Pacífico atraviesa la cordillera de los Andes y se desplaza hacia el Atlántico”. “Se activan entonces lluvias de variada intensidad. El martes vamos a tener un fuerte caudal de viento, con ráfagas fuertes”, sumó.

Mariana, una vecina de Navarro, contó a TN que el granizo comenzó a caer pasadas las 8 de este domingo: “Fue fuertísimo cómo se escuchaba. Veía cómo rebotaban las piedras contra la pileta. Mi marido, que volvía del campo, me contó que primero cayó un granizo chiquito y después se puso todo el cielo negro y cayeron terribles piedras”.

De acuerdo con el partido difundido por el organismo que depende del Ministerio de Defensa, entre las localidades bonaerenses más afectadas están Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Villegas, Lincoln, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen. Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, limpiar desagües y sumideros, y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si ingresa agua a una vivienda, aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.

La tormenta también afectó a algunas ciudades de otras provincias del este. En Colón, Entre Ríos, cayó granizo de gran tamaño, de acuerdo a lo reportado por los habitantes en las redes sociales.

Granizo en Colón, Entre Ríos. captura de redes

Granizo en Colón, Entre Ríos. captura de redes

Un registro similar de caída de granizo llegó desde las ciudades bonaerenses de San Pedro y San Antonio de Areco.

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