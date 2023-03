Se volvió viral por trabajar como cartonero para pagar sus estudios y ahora su vida cambió: “Disfruto más de mi hijo”

escuchar

En junio del 2022, Alejandro Sabater trascendió los portales de toda la Argentina a raíz de su historia de lucha y superación. Padre de un hijo pequeño, le tocó atravesar un contexto difícil cuando se quedó sin trabajo. Sin embargo, pese a todos los pronósticos, emprendió el camino de ser cartonero y, gracias a todo lo que ahorró, cumplió sus objetivos. En la actualidad, aseguró que su vida cambió de manera exponencial y se convirtió sin pensarlo en un influencer del campo informático. “Es un camino largo, pero cada vez estoy mas emocionado”, sostuvo en diálogo con LA NACION.

En agosto de 2021, el joven de 30 años oriundo de José C. Paz había tomado la decisión de renunciar a su puesto como operario en metalúrgica. ¿El motivo? No tenía el tiempo suficiente para estudiar y pasar tiempo de calidad con su familia. Asimismo, el sueldo no le alcanzaba a pesar de trabajar 12 horas diarias, los siete días de la semana. Fue en ese instante que Alejandro buscó un trabajo de medio tiempo.

El día en el que Alejandro emprendió su oficio como cartonero

El fin principal no era solo conseguir dinero, sino también encontrar uno que le demande menos tiempo. Entre la gran variedad de opciones, y tras pensar en varios oficios, encontró uno que nunca antes había pensado: ser cartonero.

Tras la viralización a nivel nacional de todo lo que vivió, y el ejemplo que resultó ser, finalmente una empresa de tecnología lo contactó y le ofreció un espacio para explotar sus conocimientos de desarrollador web. Sin pensarlo, Alejandro aceptó y su vida cambió.

“Me dieron mi primer trabajo cuando se viralizó la historia, pero a la par tengo nuevos proyectos como compartir mis conocimientos por YouTube en el cual tengo un canal donde de a poco voy creciendo porque mi idea es potenciar mi negocio a través de las redes sociales”, introdujo en declaraciones con este medio.

Hoy en día reflexiona acerca de todos los pasos que dio, y se encuentra agradecido por uno de los valores que toda la sociedad le demostró: la solidaridad.

“Lo que pienso es que el que lucha por lo que quiere a la larga las cosas buenas le terminan llegando. A pesar de que sé que no me fue muy bien y que más bajo que eso no pude caer, hoy en día me encuentro en un buen trabajo con una situación económica mejor que la de antes, pero sigo luchando por estar mejor aún por tener una mayor tranquilidad y darle esa tranquilidad a mis hijos. Hoy en día las cosas malas no afectan tanto como antes y sé que se puede salir de las peores situaciones”, reflexionó.

La vida de Alejandro dio un giro radical tras la viralización de su historia Gentileza

Pasar tiempo de calidad con su hijo: otra de las metas cumplidas.

Si bien conseguir trabajo -acorde al contexto económico- era lo que más deseaba, otro de los objetivos que Sabater cumplió fue pasar más tiempo con su hijo.

“Por suerte puedo compartir casi todo el día con él y solo lo dejo las horas que va a ir al jardín, es mi compañero de todos los días en mi trabajo en casa. Las cosas se acomodaron muchísimo, ya pudimos comprar nuestro primer aire acondicionado que la verdad nunca imaginamos tener, igual que poder hacer regalos de navidad que antes no íbamos a poder realizar. Además, estamos más tranquilos con las necesidades básicas como la mercadería y los servicios que tanto costaban antes”, enumeró con felicidad.

En simultáneo, Alejandro continúa con sus estudios para recibirse en la carrera Licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información. “Es un camino largo, pero cada vez estoy más emocionado. También estoy cursando una carrera de inglés que ofrece el trabajo en donde estoy, es gratis y es algo que me va a ayudar mucho en mi crecimiento profesional”, concluyó.

En la actualidad, Alejandro tiene un canal de YouTube donde comparte tips y consejos para quienes se encuentran en el mundo de la informática Gentileza

De esta manera se demostró que la viralización de las historias de vida como las del protagonista, y todo lo que recorrió hasta la actualidad, tienen su merecida recompensa. Pese a sus logros, Alejandro no se conforma y va por más, con cientos de metas por delante que, según afirmó, las realizará.