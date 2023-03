Es taxista, devolvió un celular que se olvidaron en su auto y se quedó sin palabras al ver la recompensa

escuchar

Las acciones buenas, ¿deben ser recompensadas? ¿Se espera algo a cambio por actuar de manera correcta en una circunstancia determinada? Este debate se abrió en las redes desde el domingo pasado, a raíz de una publicación viral que sembró la discusión entre los usuarios. Todo se debió a la reacción de un taxista, quien, al encontrarse un celular perdido en su auto, decidió devolvérselo a su dueño, pero se sintió decepcionado al no obtener lo que esperaba.

“Se le olvidó o se le cayó un celular que trajo. Si llama, lo devuelvo. Si no, no, porque yo ya lo dejé y me iba, pasaron más de 10 minutos”, describió el usuario de TikTok @maelitocarhuayo, quien compartió la publicación de la historia y se viralizó rápidamente en la red social. “Está que llama, lo voy a contestar, a ver qué dice”, señaló en un segundo clip.

Un taxista se encontró un celular en el auto luego de dejar a un pasajero

Maelo es taxista en Perú y relata en su perfil el día a día en su auto y las distintas experiencias que afronta. Es, según él, “un trabajo sacrificado, pero con el que se puede vivir tranquilo y de manera independiente”. Con más de 10 horas de labor al día, el conductor aseguró que gana entre 150 y 220 soles (alrededor de 40 y 60 dólares).

En una tercera publicación, que consiguió sumar en total más de un millón y medio de reproducciones en TikTok, el taxista compartió el encuentro con el dueño del teléfono, quien afirmó que se le cayó del bolsillo durante el viaje previo, y filmó su entrega. Entonces, el hombre le entregó unas monedas a modo de recompensa, pero el conductor se tomó de mala manera el monto. “Mirá, el señor me da dos soles [menos de un dólar] por el celular. Ustedes son testigos. Me hizo venir desde abajo... Maestro, ¿cómo me va a dar dos soles? Ni el taxi”, apuntó.

Decidió devolvérselo a su dueño, pero se decepcionó con su reacción

Entonces, un familiar del dueño del teléfono se acercó al auto y sumó cinco soles más, lo que hizo un total de un valor alrededor de dos dólares. “Listo, listo”, dijo el conductor mientras se alejaba de los pasajeros, visiblemente disconforme.

El debate en las redes

A raíz de la publicación viral compartida por el propio taxista, se generó un debate en TikTok por la reacción del conductor, entre los usuarios que señalaron que se trataba de un valor bajo por hacer el recorrido y devolverle el teléfono y los que advirtieron que no se debe esperar una recompensa por las buenas acciones.

“Sé que es poco, pero tu buen acto te recompensará en algún momento de tu vida”, señaló uno. “Mínimo tenía que darte 20 soles [más de 5 dólares]. Hace poco me encontré unos audífonos inalámbricos y la pasajera me dio 10 soles”, contó otro. “A mi papá se le cayó el celular en un mototaxi y le dio 40 soles [11 dólares] por honrado″, destacó un tercero.

Del lado opuesto, se compartieron opiniones como: “La satisfacción de hacer lo correcto no tiene precio, uno debe dar sin esperar algo a cambio”; “en realidad, no deberíamos esperar dinero por hacer lo correcto”; o “tenemos un chip equivocado, por tener valores no te tienen que dar algo a cambio”.

