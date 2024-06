Secundarias bonaerenses: qué diferencia habrá entre intensificar contenidos y recursar una materia en el nuevo régimen

Escuchar

“Un principio: la materia aprobada no se recursa más”, resaltó el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni para caracterizar al nuevo Régimen Académico –aprobado por unanimidad en la reunión del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia la semana pasada–, que cambia el modo de evaluación. Desde el año que viene, la aprobación será por materias y no por año, y se implementarán períodos de intensificación aunque también es posible recursar.

Pero, ¿qué implica cada uno?

Intensificar una materia

La cursada pasará a ser cuatrimestral y se deberá aprobar con una calificación de siete ambos segmentos del año. En caso de no aprobar, se deberá intensificar: es decir, cursar períodos presenciales de profundización de la enseñanza con instancias de evaluación –trabajados prácticos y pruebas escritas– y luego aprobar un examen. En esta instancia la aprobación es con cuatro.

Habrá “períodos de intensificación” al inicio y cierre de cada cuatrimestre, así como también los ya establecidos en diciembre y en febrero. En caso de desaprobar un solo cuatrimestre, el estudiante deberá intensificar solo ese período y se recuperan solo esos contenidos.

Recursar una materia

Los alumnos solo podrán tener hasta cuatro materias pendientes de aprobación para intensificar. A partir de la quinta, junto con un Equipo de Definición de las Trayectorias Educativas, otra de las novedades que incorpora el régimen, se definirá cuáles son las cuatro que se intensifican y cuáles se recursan.

“No decide el alumno cuál recursa. Hay un equipo que lo va a acompañar, que lo va a sentar al alumno con la familia y le va a decir ‘te conviene recursar esta materia’”, aclaró Sileoni.

Al recursar, el alumno no podrá cursar esa asignatura del año siguiente [como una lógica de correlativa]. Sí podrá hacerlo si debe intensificarla. A modo de ejemplo, si el estudiante no aprueba cuatro materias, deberá intensificarlas hasta aprobar. Si entre ellas se encuentra matemática de primer año podrá (al igual que sucede en el modelo actual) cursar la de segundo año mientras la anterior “continúa intensificado” en los períodos establecidos.

Si el estudiante no aprueba cinco materias (ciencias naturales, ciencias sociales, lengua, filosofía y matemática) tendrá que recursar una de ellas. Imaginemos que la sugerida fuera matemática, entonces el alumno no podrá cursar matemática de segundo año, pero sí podrá avanzar con ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y filosofía. Y deberá aprobar las del año anterior en los períodos de intensificación.

Qué dijo Sileoni

“Si pudiera traducirlo sería más exigencia acompañada”, apuntó Sioleoni, en una conferencia que dio hoy a la mañana. Ahí aclaró también que, pese a que no repetirán el año completo, los alumnos que deban recursar asignaturas podrán atrasarse en egresar un cuatrimestre.

“La novedad es que aquellas materias que no se aprueban van a ser estudiadas con acompañamiento de adultos. Se genera un equipo de acompañamiento de las trayectorias con períodos de intensificación: un estudiante que va a trabajar mucho esa materia pendiente en cuatro momentos del año especialmente: al inicio y al final de cada cuatrimestre y además, en febrero y diciembre”, señaló.

Y agregó: “Además, esta es la novedad: no lo hace solo. Cuando un muchacho de clase media tiene problemas y está tropezando en alguna materia siempre hay algún profesor particular a mano. Cuando los pibes de sectores más carecientes tropiezan, tienen que poner el pecho con bastante fracaso. Pareciera que buscar alternativas para que no se nos vaya los pibes de la escuela es un modo de facilismo”.

Buscan, según dijo, “ensayar otra lógica” similar a la universitaria. Tanto la intensificación, como la recursada podrá ser en el mismo turno o contraturno, días sábados o combinando propuestas. La organización estará a cargo de cada escuela. Uno de los objetivos es fortalecer la autonomía que puede tener cada institución para organizar la enseñanza de acuerdo a su realidad.

