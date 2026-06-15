Seis muertos al chocar dos helicópteros: la mañana de sol que se convirtió en escenario de tragedia, explosiones y conmoción

BRASILIA.– Una mañana de domingo que comenzó soleada y con cielo despejado en la costa carioca se transformó de manera drástica en un escenario de fuego, explosiones masivas y profunda conmoción internacional. Dos helicópteros en condiciones regulares de vuelo colisionaron en el aire sobre Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, y se precipitaron a tierra, dejando seis víctimas mortales. El desastre cobró una dimensión global inmediata cuando se constató que en una de las cabinas viajaban el provocador youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como “Gaspi”, y el excéntrico músico y productor estadounidense Oliver Tree. El realizador Lucas Vignale, también argentino, era otro de los pasajeros.

El llamado de alerta al Cuerpo de Bomberos Militar de Río se produjo exactamente a las 8.59. Al llegar a la Avenida das Américas, la principal arteria vial que conecta los populosos barrios de la zona oeste de Río y cuyo tránsito debió ser interrumpido por completo, los primeros rescatistas se encontraron con un panorama desolador. Había restos de fuselaje esparcidos en un radio de más de cien metros, columnas de humo negro y espeso, y una sucesión de explosiones secundarias que alarmaron a los vecinos.

Dos helicópteros chocaron este domingo por la mañana sobre una popular avenida de Río de Janeiro

De acuerdo con las fuerzas de seguridad, ambas aeronaves realizaban sus trayectos en condiciones de absoluta regularidad técnica. Las aeronaves eran un Eurocopter France AS 350 B2 matrícula PP-MAC, con capacidad para cinco personas y en el que viajaba la comitiva de artistas y el piloto brasileño Alexandre Souza, y un Bell Helicopter 206B Jet Ranger matrícula PR-DJJ, en el cual volaba únicamente su comandante. Por causas que aún investigan las autoridades aeronáuticas, los comandos se cruzaron y chocaron en pleno vuelo.

Tras el violento impacto, los restos cayeron sobre el playón de una iglesia abandonada que actualmente funciona como estacionamiento y depósito de una concesionaria de autos eléctricos de la firma china BYD. El aparato matrícula PP-MAC, que viajaba con destino a la exclusiva localidad balnearia de Angra dos Reis, a unos 150 kilómetros de Río, célebre por sus playas de aguas cristalinas, islas privadas y lujosas mansiones de celebridades, sufrió la peor parte y explotó de manera instantánea al golpear el suelo. El fuego se propagó de inmediato hacia las unidades estacionadas, lo que desató una violenta reacción química en cadena.

Gaspi y Lucas Vignale, los dos argentinos fallecidos en el accidente en Río de Janeiro

En declaraciones brindadas en el lugar de los hechos, Fábio Contreras, vocero del Cuerpo de Bomberos, detalló la complejidad de la emergencia y el peligro que representó el accidente: “Encontramos un gran incendio, 15 vehículos eléctricos que se incendiaron”.

El vocero destacó el rol clave de los rescatistas para evitar una tragedia mayor en el lugar. “El trabajo de los 50 bomberos fue importantísimo. El incendio podría haberse propagado hacia los edificios vecinos, debido al potencial que los vehículos eléctricos tienen por sus baterías de iones de litio. Fue un trabajo de rodear el incendio y enfriarlo, justamente para que no tuviéramos otras víctimas”.

Las imágenes eran desoladoras. En el sector del playón, una hilera de al menos 15 autos eléctricos quedó reducida a fierros retorcidos, llantas derretidas y carrocerías completamente blancas por la acción del fuego, rodeados por fragmentos de las aspas y paneles del helicóptero diseminados sobre el asfalto.

A unos 100 metros de distancia, la otra aeronave, matrícula PR-DJJ, yacía completamente dada vuelta, con el tren de aterrizaje apuntando al cielo sobre el césped lindero, donde decenas de bomberos debieron cortar las estructuras de la cabina colapsada para rescatar el cuerpo del piloto brasileño Charles Marsillac, quien falleció atrapado entre los hierros.

La tragedia caló hondo en la comunidad musical brasileña e internacional. El productor musical Lucas Brito Chaves, conocido como “Lucas Frota”, una de las víctimas, se encontraba acompañando la estadía de Oliver Tree en Río. Horas antes del siniestro, había compartido videos en sus redes sociales registrando cómo lograba que el extravagante estadounidense cantara música brasileña en un estudio. El propio Tree, de 32 años, venía de realizar un concierto en San Pablo y tenía programado viajar a Lisboa para iniciar su tramo europeo el próximo 1º de julio.

Los argentinos “Gaspi”, de 23 años, y Vignale, de 28, se encontraban en suelo brasileño tejiendo lazos de producción audiovisual. Allegados al comandante Marsillac expresaron su dolor describiéndolo como un profesional “muy experimentado y serio” que combinaba su labor aérea con su faceta artística como músico aficionado. Dejó una esposa y tres hijos.

El helicóptero en el que solo viajaba el piloto, que también murió, en medio de los autos TERCIO TEIXEIRA - AFP

En una entrevista concedida a la señal televisiva GloboNews, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, manifestó su consternación por lo sucedido y reveló un lazo cercano con una de las víctimas. “Conocía personalmente a uno de los pilotos. Eran dos pilotos experimentados, con muchas horas de vuelo y con una larga carrera”, declaró conmovido el jefe comunal.

Por su parte, la Agencia Brasileña de Aviación Civil emitió una nota informando que ya “está investigando la situación de las aeronaves y de los pilotos involucrados”.

La investigación judicial y criminal por el hecho quedó formalmente abierta. La Asesoría de Comunicación de la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro confirmó a LA NACION que el expediente quedó radicado en la 42ª Comisaría Distrital, con jurisdicción directa en Recreio dos Bandeirantes.

Un estacionamiento, copado por la tragedia y rodeado por curiosos TERCIO TEIXEIRA - AFP

No obstante, aclararon que los agentes están supeditados al dictamen técnico definitivo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea, cuyos peritos aplican técnicas específicas de recolección de datos y preservación de piezas –como una de las colas de las aeronaves que cayó en la terraza de un edificio vecino– para esclarecer las variables que provocaron el choque. Los cuerpos de las seis víctimas mortales, en tanto, ingresaron en el centro de Medicina Forense Afrânio Peixoto para los exámenes periciales correspondientes, antes de dar inicio a los trámites consulares de repatriación.