“Sembrar capital humano”: el nuevo desafío multidisciplinario de una universidad enfocada en la economía

“No es tan fácil conseguir profesores [para las carreras vinculadas con la Inteligencia Artificial] porque están trabajando en el sector privado”, planteó Carola Pessino, rectora de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema), cuyo eje de gestión pasa por “sembrar capital humano”, con foco en el trabajo interdisciplinario y la cooperación internacional como motores de innovación y apertura.

“Gran parte de las ideas más transformadoras surgen del diálogo entre disciplinas. Fortalecer esos vínculos dentro y fuera de la universidad nos permitirá ampliar oportunidades y proyectar la excelencia argentina en el mundo”, planteó la semana última en un encuentro del que participó LA NACION.

Con ese objetivo, lideró el viernes 28 de agosto, la cena anual de becas que le permitió recaudar el equivalente al 50% de lo que deberían pagar mensualmente 101 alumnos de esa casa de estudios que nuclea a más de 9000 estudiantes entre sus carreras de grado, de posgrado y de programas ejecutivos. De la quinta edición de recaudación de fondos para becas participaron más de 640 personas en uno de los salones del Hilton Buenos Aires, en Puerto Madero.

Primera mujer en asumir ese cargo en los 49 años que lleva la Ucema en el ámbito educativo, Pessino se mostró entusiasmada con el crecimiento de la tasa de ingresantes en las carreras de grado que se ha venido dando en los últimos tiempos, según planteó a este medio.

“Las tres carreras más masivas siguen siendo Finanzas, Actuario e Ingeniería en Inteligencia Artificial”, señaló Pessino, experta en microeconomía y con un pasado reciente de 15 años de trabajo en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se enfocó en proyectos sobre políticas fiscales y equidad y lideró el Laboratorio de Políticas para la Equidad Fiscal (Lapef), una iniciativa pionera en la región para impulsar la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad en las finanzas públicas.

El vestíbulo central del edificio Maple Ucema Gentileza Ucema

Con la intención puesta en tener más docentes full time, Pessino sorprendió al contar que tuvieron que frenar la inscripción en la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial, la más nueva que ofrece esa casa de estudios superiores, porque la cantidad de interesados superaba la estructura. Por ese motivo, además, avanzan a buen ritmo en la puesta a punto del edificio Maple Ucema que para el primer cuatrimestre de 2027 ya tendrá varias aulas habilitadas.

Título intermedio

Una de las razones por las cuales crece el interés en esa carrera es que cuenta con el título intermedio de analista en Inteligencia Artificial, al aprobar las materias del segundo año. Según se explicó, los estudiantes desarrollan capacidades para diseñar, programar e implementar algoritmos complejos, aplicando técnicas de aprendizaje automático (machine learning), aprendizaje profundo (deep learning), aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning), optimización, étodos específicos en áreas como procesamiento de lenguaje natural y visión computacional.

“Queremos tenes más profesores full time, internacionales y multidisciplinarios”, planteó Pessino al poner el foco en “sembrar capital humano” y desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes, más allá de los avances tecnológicos. En ese sentido, ejemplificó el interés que despierta trabajar en la Ucema: “para cubrir tres cargos hoy tenemos más de 30 candidatos”.

Egresada con medalla de oro de la licenciatura en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con un Ph.D. en Economía por la Universidad de Chicago, bajo la dirección de los premios Nobel de Economía Gary Becker (1992) y James Heckman (2000), Pessino formó parte del grupo fundacional de la Ucema, de la que fue directora del Departamento de Economía, además de docente de la Universidad Torcuato Di Tella y de la norteamericana Duke.

El próximo jueves 3 de septiembre, el profesor Heckman será distinguido con el doctorado Honoris Causa de la Ucema, en una ceremonia en el auditorio de su sede central, Reconquista 775, del centro porteño.

Y cuenta, con una sonrisa, que llegó hace pocos meses al puesto de rectora “por un proceso de selección que comenzó en LinkedIn”. “Al principio no creía que fuera cierto, pero lo era a pesar de conocer a toda la universidad”, añadió entre risas durante la conversación con este medio.

Autora de varias publicaciones, entre las que se cuentan Mejor Gasto para Mejores Vidas, Pessino participó del gobierno nacional entre 1996 y 1999 en varios puestos: fue secretaria de Equidad Fiscal de la Jefatura de Gabinete nacional e integrante del consejo económico deasesores del Ministro de Economía, durante la gestión de Roque Fernández.