¿Sigue el paro de subtes?: el estado de todas la líneas este 20 de octubre

La jornada para los residentes y trabajadores que circulan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vio afectada notablemente por el paro de subtes, que impidió utilizar el servicio desde las 10 horas y que obligó a los usuarios a buscar alternativas de viaje para el regreso a casa.

Paro sorpresivo de subtes en la estación Carlos Pellegrini Soledad Aznarez

Así es el estado de todas la líneas este 20 de octubre

De acuerdo a la información de la empresa Emova, las siguientes líneas reanudaron el servicio y prestan su servicio completo entre cabeceras :

Línea A

Línea B

Línea C

Línea D

Línea E

Línea H

Premetro

En junio pasado, la Ciudad había dispuesto que ante una medida de fuerza gremial, los servicios de subtes, colectivos y recolección de basura deberán garantizar niveles mínimos que van del 50 al 75% de su funcionamiento operativo.

Cuál es el reclamo de los trabajadores de subte

El metrodelegado Claudio Dellecarbonara habló con los medios luego de ser liberado y dijo: “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque nos asiste la Constitución; está equivocado [el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri] si cree que con lo que hace los trabajadores del subte se van a callar la boca”.

“No hay garantías sobre Carrizo ni sobre nosotros, porque la causa continúa. Tenemos otros trabajadores detenidos y además, no depende de nosotros. En la asamblea, si las garantías están dadas y hay un compromiso, los compañeros votarán. Le pregunto al jefe de Gobierno, ¿usted quiere que el subte funcione? Deje de perseguir trabajadores”, remarcó el delegado.

“A los usuarios les decimos lo mismo de siempre. Nosotros denunciamos el asbesto, la falta de mantenimiento, que la tarifa es impagable, que hay una mugre asquerosa. El subte existe 365 días al año y es un desastre, tenemos seis familias destruidas por muertes con asbesto. El subte no está en peores condiciones porque estamos nosotros. No hay repuestos, no hay inversión, ni integridad estructural en los subtes”, sostuvo en diálogo con LN+.

Dellecarbonara hablo sobre la reanudacion del servicio

Sobre el inicio del paro, el gremialista señaló: “El sindicato exigió a Emova que deje de sancionar a trabajadores por querer hacerlos quedar más horas de las que corresponde. La empresa sancionó y como gremio se decidió la apertura de molinetes para alertar a la sociedad, sin afectar el servicio”.

Dellecarbonara, seguidamente, recordó que se emitió la orden para la detención, que desencadenó la protesta.