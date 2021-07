Sorpresa en Santa Cruz: un puma fue grabado en un glaciar a la deriva

Una escena poco frecuente sorprendió a los turistas que visitaban los glaciares de Santa Cruz, cuando avistaron a un puma sobre un témpano de hielo en el Lago Argentino, dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

A bordo del Crucero María Turquesa, un grupo de turistas disfrutaba de un paseo por las gélidas aguas del Lago Argentino en el Parque Nacional Los Glaciares. Mientras observaban los glaciares de esa área protegida creada en 1937, los visitantes divisaron un puma (Puma concolor) sobre un iceberg.

Con mucha sorpresa, dado lo inesperado del encuentro, los turistas no dudaron en retratar al animal con sus cámaras y teléfonos celulares. Y sus fotografías y videos luego hicieron su camino por las redes sociales.

Un puma sobre un témpano de glaciar en el Parque Nacional Los Glaciares - Fuente: Adrián Barabino / Winfo Santa Cruz

El avistamiento se produjo este martes 20 de julio a pocos kilómetros del glaciar Upsala, sobre el brazo homónimo del Lago Argentino, cerca de las 13. Y mientras que para muchos pudo haberse tratado de un fenómeno infrecuente, en realidad es algo que forma parte de la naturaleza de los pumas ya que son excelentes nadadores.

Como publica el sitio Winfo Santa Cruz, la Administración de Parques Nacionales (APN) emitió un comunicado para informar que el puma no corría riesgos. En el texto también aconsejaban que en estos casos es prudencial que las embarcaciones mantengan una distancia considerable para no molestar al animal que debería estar descansando.

Puma avistado sobre un témpano en el Parque Nacional Los Glaciares - Fuente: Twitter @Richard_Vera

“En virtud del avistamiento realizado en una excursión lacustre de un puma sobre un fragmento de hielo que flota sobre el Lago Argentino, se solicita a los concesionarios que instruyan a su personal para que no rodeen el lugar y eviten acercarse a fin de evitar el estrés del animal”, indicaron desde la APN.

Respecto de si el animal debía ser rescatado del trozo de hielo en el que se encontraba, desde la APN explicaron que no era necesario. “El puma es un buen nadador, por lo cual no necesita ser sedado o rescatado, simplemente deberá tomar la decisión de nadar a tierra para lo cual no necesita ser molestado o alterado”, concluyeron.

El posteo de Cristina Kirchner

Ni bien se conoció el video, la vicepresidenta Cristina Kirchner lo compartió en sus redes sociales. “Estas maravillas solo se ven en El Calafate, Patagonia argentina”, escribió la expresidenta.

LA NACION