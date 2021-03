Sputnik V. Debate sobre la vacunación con una sola dosis a recuperados

La noticia de que investigadores del Conicet determinaron que personas vacunadas con una sola dosis de Sputnik V luego de haber tenido coronavirus generaban la misma cantidad de anticuerpos que aquellas que nunca se infectaron y recibieron dos dosis derivó en un nuevo debate y versiones cruzadas entre los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires, territorio donde se llevó adelante el estudio.

“Los resultados del estudio muestran que las personas previamente expuestas al virus, que mostraron tener anticuerpos antes del inicio de la vacunación, generan una respuesta inmune humoral rápida al recibir una dosis de la vacuna Sputnik, produciendo niveles de anticuerpos similares e incluso superiores a los producidos por personas no infectadas que recibieron dos dosis de la vacuna”, explicó Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL), investigadora superior del Conicet y miembro del equipo que realizó el estudio.

Su colega Jorge Geffner, también investigador del Conicet e integrante del equipo que realizó el ensayo coordinado por el Ministerio de Salud bonaerense, agregó: “Estos resultados sugieren que la infección previa genera memoria inmunológica que se evidencia con la primera dosis de Sputnik V, produciendo niveles aumentados de anticuerpos en comparación con individuos no infectados previamente”.

A través de una gacetilla que difundió la cartera de salud que dirige Daniel Gollán se apuntó: “El hallazgo avalaría revisar el esquema de vacunación para aquellas personas con antecedentes confirmados de infección por el coronavirus SARS-CoV-2, lo que permitiría optimizar recursos sin comprometer la eficacia de la inmunización”. Es decir, aplicarles solo una dosis a aquellas personas que ya tuvieron Covid-19 y desarrollaron anticuerpos.

El parte de prensa precisó, además, que el próximo martes se realizaría una reunión entre los ministerios de Salud y de Ciencia, Tecnología e Innovación nacionales en la que “será analizado el estudio de referencia para consensuar y fortalecer las líneas de trabajo actuales y a futuro”. Y agregó: “Luego se sumará también a la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) para revisión exhaustiva y formulación de recomendaciones, cita de la que participará el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en su carácter de generador del estudio”.

La aplicación de una sola dosis de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), ya había sido planteada hace dos meses por Carla Vizzotti, flamante ministra de Salud de la Nación, que tras la polémica por sus dichos debió dar marcha atrás y hasta el presidente Alberto Fernández debió aclarar que se aplicarían las dos dosis a todas las personas.

La rectificación

Ante la aparición del estudio y la información difundida por la administración de Axel Kicillof, desde Balcarce 50 rápidamente salieron a bajar el tono a lo planteado. “Es solo un informe técnico. Muy importante desde el punto de vista científico. No está bajo evaluación en el Ministerio de Salud no dar la segunda dosis de Sputnik V a las personas que tuvieron Covid-19”, fue el mensaje vía WhatsApp que recibieron varios periodistas.

“Hoy ratificamos que se sigue dando la segunda dosis ante la aparición de algunos titulares que decían que evaluábamos no darla a las personas que tuvieron Covid-19. Hoy es un informe científico muy importante del Conicet, pero que no implica ninguna toma de decisión en el corto plazo”, dijeron a LA NACION fuentes oficiales, que al ser consultadas sobre la reunión de los equipos de Salud y Ciencia nacionales el próximo martes, aclararon: “El encuentro estaba pautado antes de este informe. No se armó por este informe. Seguramente, se aborde el mismo, pero la reunión era para tratar temas de la pandemia en general”.

Las fuentes agregaron que la reunión con la Comisión Nacional de Inmunizaciones será el jueves próximo y que allí sí estarán presentes los representantes del Ministerio de Salud provincial. Además, adelantaron que, si no hay complicaciones, el próximo martes Vizzotti se reincorporará luego de haber dado positivo de Covid-19 la semana pasada y quedar aislada.

Detalles

En la primera etapa del estudio se analizó la respuesta inmune de 142 trabajadores de la salud, de entre 18 y 59 años, que se ofrecieron como voluntarios en siete centros públicos de la provincia. Dentro del grupo había 22 que previamente se habían contagiado con el nuevo coronavirus.

En el protocolo empleado en el estudio, se tomaron muestras de suero previamente a la vacunación, a los 21 días de haber recibido la primera dosis y a los 21 días de la segunda dosis.

Se analizaron 600 muestras y se realizaron más de 3000 determinaciones para la cuantificación de anticuerpos del tipo IgG contra la proteína viral que se une al receptor de las células humanas (Spike), como así también la cuantificación de anticuerpos neutralizantes de la infección. Para esto último se evaluó la capacidad que tiene el suero de impedir que el SARS-CoV-2 infecte a una célula. Esta es una medida de cuán protectores son los anticuerpos generados.

El análisis mostró que el esquema completo de la vacuna Sputnik V indujo una respuesta humoral contra la proteína Spike del nuevo coronavirus en el 100% de voluntarios analizados en el estudio 21 días después de la segunda dosis. Pero también reveló que la cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas que recibieron una sola dosis es ocho veces superior a la de aquellos voluntarios sin infección anterior que recibieron el esquema de vacunación de dos dosis.

Consultado al respecto, el médico infectólogo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, respondió: “[El estudio] Tiene resultados preliminares muy interesantes. Pero, definitivamente, se debería ampliar la muestra de los que tuvieron la enfermedad porque es pequeña. Hay que seguir aumentándola”.

Recientes trabajos con las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna mostraron que la respuesta humoral luego de una dosis en personas con exposición previa al virus es de tal magnitud que sería posible no aplicar una segunda dosis. De hecho, países como Francia y España adoptaron esa política en ciertas franjas etarias para optimizar recursos.

“Sin embargo, no había estudios hasta el momento con la vacuna Sputnik V que comparasen los niveles de respuesta inmune de individuos vacunados con dos dosis con individuos vacunados con una dosis con exposición previa a SARS-CoV-2”, dijo Gamarnik.