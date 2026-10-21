¿Sufrís de “ansiedad por encontrar tu propósito”?

NUEVA YORK.― Ellen Hendriksen, psicóloga clínica en Boston, suele hablar con pacientes que se sienten ansiosos por el rumbo que están tomando sus vidas. Algunos fueron a la facultad de medicina porque sus padres lo esperaban de ellos, “y fueron infelices por ello”, dijo. Otros trabajaron muy duro para llegar a la cima de su profesión solo para preguntarse: “¿Para qué sirvió todo esto?”.

Lo que no se daban cuenta era de que cada uno de ellos estaba luchando por encontrar un propósito en la vida, dijo, lo que a veces se denomina “ansiedad por encontrar un propósito”.

El propósito es una de las maneras más importantes en que damos sentido a nuestras vidas. Una vez establecido, “se convierte en el marco arquitectónico, el plan para organizar nuestra vida”, dijo Todd B. Kashdan, profesor de psicología en la Universidad George Mason, que estudia cómo las personas buscan y viven su propósito.

"Muchos trabajan muy duro para llegar a la cima de su profesión solo para preguntarse: '¿Para qué sirvió todo esto?'", sostiene Hendriksen Fotomontaje generado con IA

También conlleva una variedad de beneficios. Tener un propósito en la vida se asocia con una mejor salud física , mayores niveles de felicidad y satisfacción vital , menores niveles de depresión y ansiedad, e incluso una vida más larga .

Afortunadamente, según los expertos, existen maneras de descubrir tu propósito en la vida sin caer en una espiral descendente.

¿Qué es el propósito y por qué genera ansiedad?

La expresión «ansiedad por el propósito» no se usa comúnmente en psicología, pero es un concepto familiar tanto para investigadores como para clínicos. Al parecer, la frase fue acuñada en 2014 por un estudiante de posgrado de psicología que estudió el tema , concluyendo que la mayoría de las personas anhelan un sentido de propósito en la vida, pero «casi siempre experimentan ansiedad por el propósito durante su búsqueda, independientemente de la edad».

A veces, esta ansiedad surge de algunos malentendidos sobre qué es realmente el propósito y el papel que desempeña en nuestras vidas, dijo el Dr. Kashdan.

Por un lado, la gente suele pensar que el propósito de la vida es algo que solo les beneficia a ellos mismos. Sin embargo, las personas obtienen mayores beneficios psicológicos al perseguir un propósito que también beneficie a los demás.

La expresión «ansiedad por el propósito» no se usa comúnmente en psicología, pero es un concepto familiar tanto para investigadores como para clínicos Freepik

En segundo lugar, algunas personas asumen que el propósito requiere una meta elevada, como alcanzar un puesto de liderazgo importante o curar una enfermedad. Esa suposición “puede generar mucha ansiedad en las personas, como si pensaran: ‘¿Cómo voy a lograr alcanzar ese nivel o llegar a ese umbral?’”, dijo Patrick Hill, profesor de ciencias psicológicas y cerebrales en la Universidad de Washington en St. Louis, quien ha estudiado el propósito durante más de una década.

Pero tu propósito puede ser más pequeño y menos ambicioso, según los expertos. También puede cambiar a lo largo de tu vida, y puedes tener más de un propósito al mismo tiempo.

Durante la última década, Daryl R. Van Tongeren, profesor de psicología en Hope College en Holland, Michigan, ha encontrado un propósito en plantar semillas de pimiento, cuidar sus tiernos tallos y luego cosecharlas para hacer salsa picante para su familia y amigos. Es algo diferente a su trabajo habitual y una forma divertida de conectar con la gente que quiere.

La investigación del Dr. Van Tongeren ha revelado que actuar de forma que beneficie a los demás puede aumentar el sentido de la vida. “Hacerlo mejora nuestras relaciones, y las relaciones son la fuente más segura de sentido”, añadió.

¿Cómo encontrar aquello que te hace sentir vivo?

Encontrar un propósito puede ser difícil. Una encuesta realizada a más de 2400 jóvenes de la Generación Z y publicada en junio reveló que alrededor del 45% de los encuestados manifestaron carecer de sentido o propósito en sus vidas.

Hay varias maneras de abordar el problema. Una forma de encontrarle sentido a la vida es buscarlo activamente, explicó el Dr. Kashdan, probando diferentes actividades, leyendo sobre temas que nos interesan y prestando atención a lo que nos hace sentir vivos. Esto también requiere periodos de reflexión para identificar cuáles de las experiencias resultaron más significativas y por qué.

Otra forma de encontrar un propósito es buscar inspiración en un acontecimiento vital transformador, explicó el Dr. Kashdan. Por ejemplo, un atleta que se lesionó y se vio obligado a retirarse podría encontrar un nuevo propósito ayudando a otras personas a sanar sus cuerpos y decidir convertirse en fisioterapeuta.

Una forma de encontrarle sentido a la vida es buscarlo activamente, explicó el Dr. Kashdan Pilar Camacho

Tasha Edwards, de 51 años y residente de Madison, Alabama, ha encontrado un propósito en la enseñanza de clases de ejercicio y en su labor como entrenadora de salud, especialmente para personas de bajos ingresos que a menudo se sienten estresadas y abrumadas.

La Sra. Edwards, que creció en un complejo de viviendas sociales, sabía lo que era tener dificultades económicas y que su salud quedara relegada a un segundo plano. Quería ayudar a sus clientes a recuperar cierto control cuando sentían que no tenían nada, añadió, y no solo decirles cuántas flexiones debían hacer.

Por último, el Dr. Kashdan recomendó algo llamado “aprendizaje social”, que consiste en observar e imitar el buen comportamiento de los demás. O, alternativamente, prestar atención cuando otras personas provocan disgusto o irritación moral, lo que puede enseñarnos a ser como no queremos ser, añadió.

“Cuanto más curioso seas, más preguntas hagas, cuanto más compares su forma de vida con lo que crees que podría ser ideal para ti, más energía motivacional surgirá para experimentar esa vida por ti mismo”, dijo el Dr. Kashdan.