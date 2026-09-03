Sumarán IA: hasta 65% menos siniestros con víctimas tras el reemplazo de los peajes por free flow en autopistas porteñas

La eliminación de las cabinas de peaje y su reemplazo por el sistema de cobro automático free flow se convirtió en una de las principales intervenciones de seguridad vial implementadas por Autopistas Urbanas (AUSA) en los últimos años. La medida no solo buscó agilizar la circulación y eliminar las detenciones propias de las barreras en las autopistas porteñas, sino también retirar de las trazas uno de los puntos donde se producían maniobras bruscas, cruces y cambios de carril que podían derivar en incidentes.

Según los datos presentados por la empresa, los resultados son particularmente visibles en la autopista Perito Moreno. La media mensual se calcula sobre el total de siniestros registrados a lo largo de un año, lo que permite comparar el comportamiento de un período con otro.

Con esa metodología, el promedio de siniestros totales pasó de 8,7 casos por mes en el período previo a la pandemia a 4,08 actualmente, una reducción del 50%. Si se consideran los siniestros con víctimas, la caída es todavía mayor: de 2,95 a 1,04, lo que representa una baja del 65%.

El Centro de Control Inteligente de AUSA AUSA

En la autopista Illia, bajo el mismo criterio de cálculo anual, los siniestros totales descendieron un 25%, de 2,12 a 1,57 casos mensuales en promedio, mientras que aquellos que involucraron víctimas se redujeron un 50%, de 0,86 a 0,43.

AUSA gestiona actualmente nueve autopistas y vías rápidas: 25 de Mayo, Perito Moreno, Illia, Dellepiane, Cámpora, Frondizi, el Paseo del Bajo, la avenida Cantilo y la avenida Lugones. Suman 51 kilómetros de extensión, donde mantiene un esquema de monitoreo y atención durante las 24 horas.

Los resultados forman parte de un informe sobre un paquete de tres iniciativas de seguridad sobre las trazas, en el que el free flow ocupa el lugar central y se complementa con la instalación de amortiguadores de impacto y el recambio de defensas por sistemas de mayor capacidad de contención.

Los amortiguadores de impacto fueron colocados en más de 50 puntos considerados críticos de las autopistas. Se trata de dispositivos ubicados principalmente frente a elementos rígidos, como las denominadas “narices” de las salidas, que están diseñados para absorber progresivamente la energía cinética cuando un vehículo impacta contra ellos.

De esta manera, buscan reducir la desaceleración que reciben tanto el automóvil como sus ocupantes y, en determinados modelos, redireccionar el vehículo cuando el impacto se produce de manera lateral. En el último año, hubo 18 colisiones contra esas estructuras sin que se registraran víctimas mortales.

Los amortiguadores de impacto fueron colocados en más de 50 puntos considerados críticos de las autopistas AUSA

La tercera línea de intervención es el recambio de las defensas metálicas por barreras de hormigón TL5 de alta contención, una solución que ofrece mayor resistencia y capacidad de contención y que también busca evitar que un vehículo u objeto pueda atravesar la protección y caer hacia el entorno urbano.

Dificultades que perduran

Sin embargo, la evolución favorable de algunos indicadores convive con un escenario que todavía presenta dificultades. En agosto se registraron 106 incidentes en las autopistas administradas por AUSA, el número más alto para ese mes desde 2021 y el pico del año, según los datos de la empresa. Se trata de episodios de distinta gravedad y con causas diversas, que van desde desperfectos o situaciones imprevistas hasta conductas deliberadas de los propios conductores.

Entre estas últimas aparecen maniobras particularmente riesgosas y difíciles de justificar, como los casos de personas que se detienen en la banquina en zonas próximas a los controles de matrícula para cubrir o tapar la patente del vehículo. Este tipo de comportamiento agrega un riesgo innecesario en una vía de alta velocidad y obliga a los equipos de seguridad vial a intervenir sobre situaciones que podrían evitarse con el cumplimiento de las normas básicas de circulación.

El dato de agosto evidencia la necesidad de combinar infraestructura, tecnología, prevención y capacidad de respuesta. Para AUSA, la seguridad vial no se limita a actuar después de un choque, sino que comprende todo lo que ocurre antes, durante y después de un incidente. En ese esquema, la empresa cuenta con atención permanente, supervisión de emergencias, móviles distribuidos estratégicamente, grúas para vehículos livianos y pesados, cámaras y paneles electrónicos variables.

El objetivo a 2027 es avanzar hacia un sistema con mayor capacidad para detectar los incidentes y responder en menor tiempo. El titular de la empresa, Sebastián Rodríguez Lauro, ubicó al nuevo Centro Integral de Operaciones, que estará emplazado sobre la traza de la autopista Dellepiane, como el principal hito de esa transformación.

El segundo objetivo será mejorar los tiempos de arribo de los equipos de seguridad vial ante una emergencia. Y el tercer eje contempla el fortalecimiento de la estructura operativa. Rodríguez Lauro destacó que la empresa ya incorporó cinco unidades nuevas para renovar la flota de seguridad vial, un proceso que busca ampliar la capacidad de respuesta ante los incidentes que se producen en las autopistas.

A esta renovación se sumará una incorporación de tecnología. Según explicó Rodríguez Lauro, el nuevo Centro Integral de Operaciones será la base para una segunda etapa del proyecto que comenzará a mediados de 2027, cuando AUSA prevé incorporar herramientas de inteligencia artificial tanto a las cámaras como, posteriormente, al sistema de gestión de partes.

En el caso de las cámaras, la IA permitirá colaborar en la detección automática de eventos, mientras que su aplicación al sistema de partes estará orientada a mejorar la gestión de información vinculada con cartelería y radares. La intención es que estas herramientas permitan detectar antes las situaciones que requieren intervención, procesar mejor la información y acelerar la llegada de los equipos.