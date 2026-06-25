El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un paquete de sanciones para combatir la multiplicación de reservas de estacionamiento irregulares destinadas a personas con discapacidad.

A través de un decreto firmado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, las autoridades avanzarán con la suspensión preventiva de las licencias de conducir, la aplicación de multas de hasta $200.000 y la radicación de denuncias penales en los casos donde se verifique la falsificación o adulteración de la cartelería vial.

Suspenderán licencias y multarán a quienes usen carteles truchos de estacionamiento para personas con discapacidad

La normativa busca terminar con las maniobras fraudulentas como el uso de permisos vencidos, adulterados o de titulares fallecidos. Asimismo, otorga un plazo de 20 días corridos para que los usuarios en situación irregular actualicen sus datos de forma voluntaria antes de sufrir penalidades económicas y judiciales. Lo podrán realizar a través de Trámites a Distancia (TAD) de la Ciudad o al mail: reservaespacio@buenosaires.gob.ar.

Los responsables deberán pagar los gastos operativos de la remoción del cartel y la pintura del cordón. Según un comunicado de GCBA las multas serán de hasta $200.000 por exhibir certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o antirreglamentarias y de hasta $100 mil por instalar señales de tránsito sin autorización o por modificar/destruir señalización vial.

De acuerdo con la Ciudad en lo que va del año ya fueron removidos más de 400 carteles para vehículos que ocupaban de manera irregular espacios de estacionamiento reservado.

Los responsables deberán pagar los costos del operativo

“Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal. Tienen 20 días para regularizar cualquier situación. Después de ese plazo, bánquense las consecuencias legales. Ley y orden”, sintetizó Macri en X.

La normativa responde a la proliferación de señales viales adulteradas en la vía pública para asegurar un lugar exclusivo de estacionamiento. Según las autoridades porteñas, esta práctica no solo constituye una apropiación ilegal del espacio común, sino que vulnera directamente los derechos de los vecinos con discapacidad que dependen de esos accesos reservados.

Desde GCBA también anunció que la Secretaría de Tránsito intensificará los controles sobre la cartelería y, si detecta irregularidad, retirará de inmediato el cartel o señalización irregular. Además, se les dará a los infractores la posibilidad de hacer un descargo antes del inicio de una causa penal y se instruirá a las áreas competentes para iniciar de forma inmediata un procedimiento de suspensión preventiva de la licencia de conducir de la persona involucrada.

Asimismo, se enviará a la Legislatura un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional e incorporar como contravención la conducta de quien falsifique o adultere un cartel de estacionamiento para personas con discapacidad.

Con este endurecimiento de los controles y de las sanciones la Ciudad prevé ordenar el espacio público y garantizar el respeto de los derechos de accesibilidad vigentes.