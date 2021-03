Tandil: así quedó la fábrica de embutidos tras el voraz incendio

Las imágenes muestran un edificio en ruinas, gris ceniza. Con el aire aún contaminado con humo, los trabajos continúan para averiguar las causas por las que anoche, pasadas las 22, una de las plantas de procesamiento de cortes frescos de la empresa de chacinados Cagnoli, ubicada en el Parque Industrial de Tandil, comenzó a incendiarse. En poco tiempo las llamas tomaron todo el lugar y tiraron abajo la construcción blanca que horas antes funcionaba sin problemas.

Así quedó la fabrica de chacinados Cagnoli, luego de que fuera arrasada por un incendio

Los videos del fuego rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales y mostraron la gravedad del siniestro, por el que tuvieron que actuar cinco dotaciones de bomberos, que finalmente esta mañana controlaron el fuego.

De las tareas de rescate participaron también camiones cisterna municipales, personal policial y del SAME. Según indicaron desde la comuna no se reportaron heridos ni daños en otras plantas del predio, de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam. Toda la mercadería allí almacenada no podrá ser utilizada.

Por su parte el titular de Defensa Civil de Tandil, Rubén Marchiori, indicó que “el incendio se inició en un espacio de la planta que había sido adosado el último año, utilizado para el congelamiento de productos de exportación” y explicó además que un grupo de trabajadores que hacía tareas de limpieza sintieron un fuerte olor a cables quemados, por lo que abandonaron el lugar y dieron aviso a los bomberos.

El funcionario aseguró que si bien “no se salvó nada y la destrucción es total” en la planta, “afortunadamente no hubo víctimas ni se propagó el fuego a otras fábricas”. “Aunque todavía no hay precisiones sobre las causas del incendio, se estima que el fuego puede haber comenzado por un cortocircuito”, señaló.

La planta destruida es una de las más importantes de la ciudad, y el predio en el que se desató el incendió está ubicado en el cruce de las rutas 226 y 30, cuyo tránsito debió ser cortado por momentos para facilitar la intervención de bomberos. Las instalaciones afectadas por el fuego, en las que trabajan más de 200 personas, estaban destinadas a tareas de despiece y corte de animales, congelamiento y actividades administrativas.

Desde la empresa confirmaron la gravedad del impacto del incendio e indicaron que no será fácil reconstruir el edificio, y que podría llevar “entre dos, tres y cuatro años”. Hugo Cagnoli, uno de los hermanos que está al frente de la empresa, dijo esta mañana a ABCHoy: “Hemos tenido muchos tropezones, muchas caídas, pero acá tenés que arrancar de cero”.

LA NACION