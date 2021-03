Incendios forestales: a los 16 años, crearon una app para detectar los focos de manera temprana

Los incendios forestales, como los que arrasaron arrasaron más de 12 mil hectáreas del sur del país en las últimas semanas, o como los que el año pasado destruyeron más de un millón, lo que equivale a 55 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, originan muchas preguntas e hipótesis sobre el origen de los mismos y cómo se pueden combatir de manera más eficiente.

Los últimos incendios en el sur del país, en el que las llamas arrasaron 12 mil hectáreas, ocasionaron hasta el momento dos muertes, cientos de evacuados que perdieron sus hogares, así como la pérdida de animales

No obstante, a veces solo una pregunta basta para cambiar la realidad, o al menos para comenzar a hacerlo. ¿Cómo detectar el momento exacto en el que surge una chispa – de origen natural, accidental o intencional- para poder atacarla antes de que se transforme en un gigante voraz? Eso es lo que se preguntaron en 2020 cuatro adolescentes de quinto año de la escuela ORT y es lo que, tras un año de trabajo, lograron responder.

Alexander Bodner, Joaquín Chamo, Ulises López Pacholczak y Franco Rodríguez Viau, desarrollaron Satellites on Fire, una aplicación que permite detectar incendios en tiempo real a través de inteligencia artificial e imágenes satelitales. Esta app permitiría prevenir siniestros ígneos incluso en lugares inhóspitos, donde las alarmas tempranas no suelen ocurrir por la falta de personas que puedan ser testigos del mismo.

En diálogo con LA NACION, los jóvenes explicaron que pensaron en la creación de Satellites On Fire cuando vieron las alarmantes imágenes del fuego en Córdoba, donde las llamas arrasaron con 300.000 hectáreas.

Los jóvenes, en el aula del taller de la materia de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) de la Ort , pudieron trabajar de manera remota y presencial en el desarrollo de la aplicación de detección temprana de incendios Gentileza

“Realmente esto es algo que nos preocupa muchísimo, debido a que gran cantidad de hectáreas de bosque fueron quemadas, afectando a muchas personas, a la fauna y a la flora”, explica Alexander, uno de los adolescentes del grupo que realizó la app como un trabajo práctico en el marco del taller de la orientación Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).

“Lo más alarmante de estas catástrofes es que involucran un daño ambiental con consecuencias para las generaciones futuras. Es fundamental generar conciencia para garantizar la habitabilidad del planeta en el futuro”, agrega Ulises.

Lo novedoso del desarrollo

Los cuatro adolescentes tenían 16 años cuando comenzaron a analizar cómo ayudar a detectar incendios de manera temprana. Una premisa importante para ellos fue y es que cualquier persona pueda acceder a su app, por lo que es gratuita y se puede visualizar desde una página web.

Como el proyecto se desarrolló en 2020, durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, el taller lo realizaron por Zoom al principio y a fin de año tuvieron algunas clases presenciales con los docentes.

Uno de los jóvenes muestra dese el aula cómo se ve Satellites On Fire, la aplicación en la web para detectar incendios de manera temprana Gentileza

“Una vez concluida la etapa de elección de la temática de cada equipo, y luego de presentar los anteproyectos utilizando distintas herramientas como nuestro campus virtual, pasamos a trabajar en salas pequeñas donde los docentes realizaban el seguimiento y colaboraban”, explica Franco.

El incendio tiene que ser de 65 metros por 65 metros, por lo menos, para poder identificarlo.

Lo novedoso que destaca el grupo de su desarrollo es que si bien existen otros sistemas de detección temprana de focos ígneos a través de satélites, su app permite detectarlos mucho antes.

-¿Cómo es el proceso en el que Satellites On Fire puede detectar un incendio de manera temprana? ¿Cómo se puede acceder a esa información?

-Alexander Bodner: Buscamos que todas las personas puedan utilizar la aplicación desde cualquier dispositivo. Por eso, elegimos el formato web, que en vez de tener que descargarla, te permite utilizarla desde cualquier navegador en satellitesonfire.com. Una vez que se ingresa a la página, se puede observar un mapa con incendios en tiempo real, con una navegación clara e intuitiva. Las imágenes en las cuales detectamos incendios reflejan lo ocurrido diez minutos atrás.

.¿Cuán grande debe ser el incendio para que un satélite lo haya registrado?

-A.B.: El incendio tiene que ser de 65 metros por 65 metros, por lo menos, para poder identificarlo.

-¿La información de las imágenes de la NASA es gratuita? ¿La aplicación, es de libre acceso?

-Joaquín Chamo: Actualmente estamos utilizando imágenes de una constelación de satélites de la NASA de uso público y libre acceso. Satellites On Fire fue creada con el objetivo de colaborar con la problemática global que ataca a la flora y fauna de nuestro mundo.

-Ulises López Pacholczak: La aplicación será de uso libre y gratuito con el fin de que puedan usarla parques, reservas y brigadistas. Sin embargo, necesitamos tener ingresos que permitan mantener los costos de la aplicación en el largo plazo, pero no nos gustaría que esto entorpezca nuestro objetivo inicial.

Alexander Bodner, Joaquín Chamo, Franco Rodríguez Viau y Ulises López Pacholczak afirman que desde su app se puede acceder a imágenes de incendios a los 10 minutos de detectado por los satélites Gentileza

-¿Ya existe este tipo de apps de alertas tempranas de incendios?

-Franco Rodríguez Viau: En el resto del mundo existen herramientas similares. Un ejemplo es el FIRMS, de la NASA. Sin embargo, trabaja con datos de tres horas atrás a diferencia de nuestra solución, que da información de incendios de los últimos diez minutos. Nos parece que la detección temprana es lo que puede hacer la diferencia.

- Entonces ¿la app está lista para ser utilizada?

-F.R.V.: La app ya está lista para ser usada. Es decir, todo aquel que esté interesado en la problemática puede acceder a satellitesonfire.com y visualizar los incendios en tiempo real. Pensamos seguir agregando funcionalidades que creemos que pueden ser de gran utilidad para los usuarios interesados en el monitoreo áreas específicas.

Los jóvenes quisieron desarrollar una app para detectar incendios ante los siniestros que arrrasan miles de hectáreas en el país, como lo ocurrido últimamente en Chubut

- Dado lo novedoso del desarrollo, ¿se contactaron con algún organismo oficial del Estado o privados?

-J.C.: Hasta el momento hablamos con el Departamento de Protección Forestal de Corrientes, y seguramente empecemos con pruebas de la aplicación en un futuro cercano. Actualmente ellos utilizan la herramienta FIRMS que provee la NASA, pero consideran que como nuestra solución ofrece la posibilidad de detectar focos de manera más temprana, podría agregar valor a sus tareas.

-U.L.P.: Desde el comienzo hablamos con distintos profesionales de Satellogic, que es una empresa argentina que se especializa en buscar innovaciones sobre tecnología satelital, que nos ayudaron desde los inicios con la investigación y nos vincularon con Open Space, con el BID Lab [el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo] y una agencia espacial japonesa, Space BD.

-A.B.: Open Space es un programa que desarrolla varias competencias, una de las cuales es Impact Apps, que propone desafíos espaciales relacionados al uso de imágenes satelitales, en la cual estamos actualmente participando con Satellites on Fire.

Cómo mejorar el mundo

Ariel Agradnik, profesor de la ORT en la materia de TIC y tutor de los jóvenes en el proyecto, explica que desde que el estudiante decide cuál será su proyecto, se designa un docente que hará el seguimiento y desde la institución se facilita el desarrollo integral del mismo.

Alumnos de la escuela ORT Gentileza

“En el caso que sea requerido algún asesor o contenidista particular, es convocado también a colaborar. Por ejemplo, para Satellites on Fire, colaboró un arquitecto de soluciones de Amazon Web Services -AWS-. No solo es necesario guiar a los estudiantes en los temas estrictamente tecnológicos, sino también a entender la problemática que quieren abordar y el modelo de negocios, por ejemplo”, detalla.

Agradnik explica que básicamente los estudiantes tienen que solucionar problemas de la vida real desde sus propias motivaciones, como motor de conocimiento y aprendizaje. “Cuando lo que desarrollan puede contribuir a tener un impacto positivo en el presente o futuro de alguna comunidad o región, la satisfacción por el desarrollo de la tarea escolar es inmensa y gratificante”, cuenta.

Según el docente, “este tipo de proyectos son inspiradores para que otros estudiantes se animen a desarrollar proyectos de similares características. En la mayoría de los casos, los adolescentes quieren mejorar el mundo y un proyecto curricular puede ser una excelente oportunidad para ello”.

