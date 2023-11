escuchar

Valentín Pérez, un operario de 22 años, sufrió un accidente mientras reparaba el cableado de la vía pública en Tandil. El joven cayó desde un poste de 8 metros de altura. La “casi tragedia”, cuyas imágenes que se viralizaron en las últimas horas, ocurrió el jueves pasado por la tarde. En diálogo con la prensa, Valentín relató la secuencia, contó qué le pasó por la cabeza mientras caía al vacío y las secuelas que le dejó el fuerte impacto: una fisura en la quinta vértebra lumbar y un herida en un dedo.

“Tengo un Dios aparte. No sé bien explicar la situación. Pudo haber terminado en una tragedia. Pero no sucedió”, dijo a Telenoche y prosiguió: “Yo trabajo para una empresa de fibra óptica, y ese día estaba haciendo un desmonte de un cable de cobre, ese que actualmente todos quieren robarse. Para quitarlo del lugar donde estaba, tenía que subirme a un poste. Nosotros estamos todos capacitados para escalar y rara vez tuve algún problema”.

Sin embargo, en este caso particular, el operario admitió haber cometido una “imprudencia”. “No tanteé el poste antes de subirme. Y si de haberlo tanteado, me hubiese dado cuenta de que estaba completamente podrido”. “Cada vez que hacemos este tipo de trabajos, tomamos las precauciones necesarias. Usamos casco de seguridad pero este día no lo usé. Es por esto o lo anterior que asumo la responsabilidad del hecho”, destacó el joven.

Dijo a continuación que “una vez estaba arriba, sabía lo que había pasar”, y narró el incidente parte por parte: “Cuando sentí caer al poste, fueron 10 segundos en los que pensé que no la iba a contar. Cerré los ojos y dije ‘que pase lo que tenga que pasar’. Entre todas las posibilidades que había, me pegué contra un árbol primero y después contra la casa de una señora. Y, cuando ya estaba en el suelo, lo único que me salió fue respirar y sacar una sonrisa ”. “Me d

Segundos después del accidente, vecinos socorrieron a Valentín mientras este yacía en el suelo y con el poste encima suyo. “ Estaba en shock. Me temblaba el cuerpo. Fue una caída muy alta, de un poste de 8 metros. Pensé que no estaba vivo. Hay gente que se cae de dos metros y se quiebra. Yo la saqué muy barata”, sostuvo.

Por último, en relación a las heridas que sufrió producto del percance, el tandilense de 22 años reconoció: “Fui al médico que me indicó la ART y me revisé con un traumatólogo. Tengo una fisura en la quinta vértebra lumbar y me abrí el dedo. Tuvieron que darme seis puntos de sutura”.

