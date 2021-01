En promedio, la ciudad y la provincia de Buenos Aires hacen 24.000 tests por día Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

A raíz de la pandemia, desde marzo hasta la fecha, los ministerios de Salud de todas las provincias de la Argentina debieron equiparse y diseñar sus propias estrategias de testeo para intentar frenar la transmisión del coronavirus. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, tanto la Provincia como la Ciudad comenzaron con una capacidad de testeo de 200 PCR por día.

Ahora, ambos distritos hacen, en promedio 12.000 cada 24 horas. Sin embargo, las modalidades son muy distintas: mientras que la Provincia testea solo a los que presentan síntomas, en la Ciudad se les hacen test de distintos tipos a los que tienen sintomatología, a todos sus contactos estrechos y a los miles de turistas que se fueron a más de 150 kilómetros del distrito durante más de cuatro días.

En la Ciudad, según el Ministerio de Salud porteño, hay 57 dispositivos de testeos en funcionamiento y, actualmente, se alcanzan a más de 12.000 personas por día entre el sistema público y el privado, con picos que superan los 15.000.

Desde el inicio de la pandemia, se testearon con PCR y antígenos a un total de 1.230.185 personas, entre el sistema público y privado, el 61% residentes de CABA yel 39% provenientes de otras jurisdicciones, principalmente bonaerenses. Se evidencia una tasa de positividad acumulada del 27,1% entre los vecinos y de 24.3347 evaluaciones con estas metodologías cada 100.000 habitantes.

A mediados de abril del 2020, se hacían 250 testeos por día, 850 a mitad de mayo, 1000 a principios de junio y 5000 en agosto. En diciembre pasado dieron un salto con el inicio de los testeos a los turistas y a los residentes que regresan luego de un período de más de cuatro días a más de 150 kilómetros, momento en el que se alcanzó los 12.000 testeos diarios.

Hoy, los siete centros destinados para ese fin concentran el 71% de los evaluados dentro del sector público. Como resultado de esta estrategia, ya se testearon a 264.228 personas de las cuales 4642 resultaron positivas, lo que representa una tasa de positividad acumulada de 1,86%. Es decir, 18 de cada 1000 personas evaluadas se encontraban contagiadas.

Las cifras muestran que, ahora, en el distrito porteño, la estrategia de testeos está centrada en los turistas, mientras que antes se focalizaba en las personas con síntomas y sus contactos estrechos. Desde el Ministerio de Salud de la Ciudad indicaron a LA NACION, que testear de manera masiva a los que llegan a la ciudad luego de sus vacaciones no va en detrimento de las otras estrategias, y que es muy importante hisopar a los turistas porque tienen entre el doble y el triple de posibilidades de volver del descanso infectados.

"En vacaciones se baja la guardia y estimamos que la gente tiene entre dos y tres veces más posibilidades de contagiarse. Además, cerca del 50% de los contagiados son asintomáticos, por eso también debimos intensificar la estrategia de testeo. La estrategia de testear a los turistas se va a mantener durante el verano", indicaron desde la cartera que conduce Fernán Quirós.

El plan de testeos se encuentra basado en cuatro ejes centrales. En primer lugar, la búsqueda activa 'puerta a puerta' a través del Operativo Detectar que lleva adelante la Ciudad en conjunto con el Gobierno Nacional. En total 259.444 vecinos se realizaron el PCR, de los cuales el 39.469 fueron positivos. Este operativo comenzó el 5 de mayo en la Villa 31 y hoy representan el 15% de los testeos que se hacen por jornada.

En segundo lugar, la atención espontánea de vecinos en las Unidades Febriles que se encuentran anexas a hospitales públicos y se crearon específicamente para este fin. En esos puntos ya se atendieron a 247.131 pacientes (el 65% residentes de CABA), 240.664 fueron testeados y el 28% fueron confirmados con coronavirus.

Luego, los ya mencionados Centros de Testeo al Turista, ubicados en Ezeiza, para todos los que arriban por vía aérea y otro en la Terminal de Ómnibus Dellepiane para aquellos que optan por micros de larga distancia. Los que ingresan en auto pueden solicitar un turno online para el Edificio Munich (Puerto Madero), la Unidad Sanitaria Móvil (Balvanera) o en los Centros Vehiculares Costa Salguero, Figueroa Alcorta y La Rural.

Por último, la estrategia de testeos rápidos a las 40.000 personas que trabajan en los hospitales públicos; a los aproximadamente 10.000 empleados de los geriátricos; al personal de la fuerza de seguridad; a los agentes de tránsito; y al equipo del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat destinado a distintas acciones en territorio.

Elena Obieta, infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explica que entre el 30 y el 40 por ciento de los contagios son adjudicables a la transmisión del virus que generan los asintomáticos. Por eso, más allá de la estrategia de testeos de cada distrito, refuerza el pedido para que la gente sea responsable.

"Una persona puede ser asintomática y no testearse, o puede testearse y ser negativo hoy, pero positivo dentro de dos días. Por eso, la gente debe ser responsable, si fueron contacto estrecho, deben cumplir el aislamiento. Y si volvieron de vacaciones y estuvieron expuestos a situaciones de riesgo como una fiesta, pero volvieron y dieron negativo en el test, sepan que ese negativo no es un pasaporte para circular libremente, el hisopado es solo una foto del momento", indica Obieta.

Por parte de la provincia de Buenos Aires, la estrategia es muy distinta a la de sus vecinos porteños. En el distrito de Axel Kicillof, por el momento, testean solo a aquellos que presentan síntomas compatibles con el coronavirus.

"Nosotros siempre compartimos la lógica de testear a las personas que presentan síntomas. A los que tuvieron contacto estrecho con síntomas ya se lo considera positivo y no hace falta testearlos, sería un desperdicio de recursos y pondría en riesgo a otras personas. Y los que son contacto estrecho, pero no tienen síntomas, no se los testea pero deben cumplir con el aislamiento. Por un tema de recursos y de logística, entre otras cuestiones, no estamos de acuerdo con testear a gente sin síntomas", explica Enio José García, jefe de Asesores del Ministerio de Salud de la Provincia.

La provincia de Buenos Aires, según describe el funcionario, en marzo tenía solo seis laboratorios que eran de referencia para analizar virus respiratorios, que tenían una capacidad para hacer 200 testeos por día. Recuerda que al comienzo, todas las muestras, por una decisión del Ministerio de Salud de la Nación, debían analizarse en el Malbrán, algo que, por momentos, generó un "cuello de botella".

"Aunque luego se descentralizó y seguimos aumentando nuestra capacidad de testeo. En julio ya teníamos 29 laboratorios y hacíamos 4500 muestras por día. En agosto empezamos a usar el Neokit del Conicet y eso nos permitió ampliar aún más el número de tests. Ahora, podemos hacer hasta 18.000 por día, pero tenemos una demanda de 12.000 cada 24 horas y dan positivo entre el 32% y 35%. Obviamente, si testeáramos al boleo, la positividad bajaría", agrega García.

