Una fuerte tormenta de lluvia que comenzó por la madrugada genera complicaciones en el tránsito en las primeras horas de este miércoles en la región metropolitana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas para la ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

De acuerdo al organismo, está previsto que llueva todo el día en los barrios porteños, con precipitaciones fuertes, sobre todo, por la mañana y la noche. La tormenta podría extenderse incluso hasta las primeras horas de este jueves, con lluvias aisladas.

Lluvias para todo el día para la ciudad de Buenos Aires. smn

En Palermo, en el cruce de la avenida Del Libertador y Ortiz de Ocampo, por ejemplo, el agua acumulada llegaba hasta la vereda. Un hombre que descendió de un colectivo en esa zona de Palermo se quitó las zapatillas para caminar por el lugar. Escenas similares de lugares anegados se veían en la avenida Alcorta a la altura de los Bosques de Palermo y en los alrededores del Planetario, según pudo saber este diario.

Tormenta en el AMBA: calles inundadas y complicaciones para transitar

De acuerdo con el meteorólogo Christian Garavaglia, las lluvias superaban los 120 milímetros en la zona norte de la Ciudad, particularmente en los barrios de Palermo y Belgrano.

Las lluvias superan los 120 mm en la zona norte de la ciudad (Palermo, Belgrano...) https://t.co/KGjFdQLJyG — Christian Garavaglia (@ChGaravaglia) April 15, 2026

Desde distintas zonas del municipio de Quilmes, como en el centro de la comuna, y también desde Avellaneda se reportaban calles anegadas, como en la localidad de Dock Sud.

Temporal en Caba: Dock Sud inundado

En tanto, la avenida Hipólito Yrigoyen, que cruza varios municipios del sur del conurbano, era una de las arterias más perjudicadas por la lluvia.

La avenida Hipólito Yrigoyen (ex Pavón) está anegada a la altura de la estación Avellaneda

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