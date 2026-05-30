El pronóstico del tiempo para este sábado 30 de mayo en todo el país

Luego de una semana bajo temperaturas frías, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este sábado 30 de mayo en todo el país y detalló cómo seguirán las condiciones en el inicio del fin de semana. Además, advirtió que no hay alertas por condiciones adversas en ninguna provincia del territorio nacional.

Según el parte del organismo nacional, el tiempo se mantendrá similar a los últimos días. En la franja central del país, durante el sábado, prevalecerán los vientos por la mañana y la temperatura mínima parte en unos 10 grados. La máxima trepará hasta los 17°C.

Los vientos provenientes del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, la humedad será del 85% y la visibilidad será buena. Por la noche se podría presentar un poco más de viento, con una temperatura nocturna de 15ºC. Además, el ente descartó la caída de chaparrones.

Según el SMN, será una jornada agradable en todos los rincones del país

El domingo el viento fresco soplará de manera continua desde la Patagonia y eso repercutirá en un descenso térmico. Se espera un amanecer con nubosidad alta, viento moderado desde el este y mínima de 8ºC. El termómetro escalará hasta los 15ºC y ofrecerá otra tarde donde una de las claves será contar con abrigo.

Para el arranque de junio se espera un panorama similar. El lunes se recuperará el viento norte y promete una jornada fría, con una mínima de 9ºC y cielo parcialmente nublado. Se incrementarán las nubes hacia la tarde, se atenuará el viento y el termómetro llegaría hasta 20ºC. El martes se mantendrá igual, con una máxima un poco más alta y tampoco se estiman precipitaciones.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

El SMN también emitió el pronóstico para este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde las condiciones se mantendrán esencialmente frescas y con un leve aumento de la humedad. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo estará mayormente nublado durante todo el día, con una temperatura mínima que comenzó en 11°C y una máxima que alcanzará los 17 grados. Los vientos serán del noroeste y oscilarán entre los 7 y los 12 kilómetros por hora.

Para el domingo, en tanto, se espera una jornada de condiciones similares, con cielo algo nublado y presencia de neblina. La temperatura irá de los 11°C hasta los 17°C, con una leve baja de la mínima y estabilidad en la máxima con respecto a los últimos días.

El finde se mantendrá prevalentemente nublado

En los días siguientes, se prevé que las temperaturas se mantengan sin grandes cambios, con una leve suba del termómetro hacia el martes. El miércoles podría registrarse nuevamente neblina y luego persistirá la nubosidad, con vientos que continuarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora.

En tanto, en el resto de las provincias, las temperaturas previstas para este lunes son las siguientes: Córdoba 17 °C y 6 °C; Tucumán 18 °C y 6 °C; Santa Fe17 °C y 8 °C; Entre Ríos17 °C y 9 °C; Jujuy15 °C y 6 °C; Salta15 °C y 5 °C; Misiones 21 °C y 15 °C. Por su parte, La Rioja registrará 18 °C y 5 °C; Santiago del Estero19 °C y 10 °C; San Luis18 °C y 5 °C; San Juan17 °C y 2 °C;Mendoza17 °C y 3 °C; Río Negro16 °C y 5 °C;Chubut16 °C y 4 °C; y Santa Cruz7 °C y 3 °C.