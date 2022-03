Tortuguitas: cien perros de un refugio podrían quedar en la calle por un inminente de desalojo

Más de 100 perros podrían ser desalojados en pocos días del “Edén de los Rescatados”, el hogar que habitan en Tortuguitas, en el municipio de Malvinas Argentinas. El refugio, en el que viven animales de hasta 18 años y algunos con discapacidades, quedó en medio de una disputa judicial que podría afectar su destino.

“No se puede hacer pasar a un perro por otra situación de abandono”, explica a LA NACION Norma del Valle, la encargada del refugio. A pesar de las colaboraciones y la preocupación de varios rescatistas y vecinos, la mujer de 74 años vive “con el corazón en la boca”, porque en pocos días estos animales podrían no tener un lugar donde vivir, aunque aclara, nunca lo permitiría.

En el 2000, Norma se mudó a una quinta en Tortuguitas y construyó en el predio de casi una hectárea su propia casa y también un hogar para más de 160 perros en situación de calle o de abandono. Sin embargo, en 2018 la propietaria del terreno le comunicó que iba a vender la propiedad y que debía mudarse en 15 días.

El refugio el Edén de los Rescatados se mantiene gracias a las donaciones

A partir de ese momento, se desató una batalla judicial, llena de idas y venidas y atravesada por la pandemia, que culminó con un juicio en el que se dictaminó el desalojo que hoy recae sobre Norma y los más de 100 mestizos que cuida, da tránsito y alimenta todos los días.

“No es que yo me quiero quedar acá, porque estoy en Tortuguitas, lo que pasa es que cuando vine tenía 50 años y hoy, con 74, ya no tengo fuerzas para volver a hacer todos los caniles. Estoy sola, aunque la gente me ayude con las colaboraciones”, señala la mujer sobre la situación que afronta.

Para Del Valle, una de las grandes dificultades sería “levantar” el refugio desde cero. “Acá los vecinos ya me conocen. En Malvinas Argentinas no hay un solo perro en la calle”, destaca la mujer sobre lo que dice fue un “trabajo” de 20 años, en los que construyó cuatro caniles, alimentó a más de un centenar de perros y levantó un mural para resguardar a los animales, entre otras tareas diarias.

Norma del Valle junto a los perros que cuida

“Hogar de perros”

“Los curo, los castro y trato de darlos en adopción. Les doy pastillas para que no tengan pulgas ni garrapatas y a los que tienen problemas de artrosis los inyecto una vez por semana”, agrega la mujer sobre su labor diaria y en relación al sistema de adopciones que promueve desde el refugio.

El refugio El Edén de los Rescatados alberga a más de 100 perros

El Edén de los Rescatados alberga a más de 60 machos y 40 hembras que van desde los 3 meses hasta los 18 años de edad, aunque la gran mayoría son perros adultos, incluso algunos de ellos con discapacidad motriz o visual. Eso sí, “todos castrados”, precisó la mujer.

El refugio se sostiene gracias a las colaboraciones y donaciones de vecinos, rescatistas y veterinarios. Una red ya aceitada que hoy podría ser insuficiente. Del Valle ya pidió ayuda a la Municipalidad de Malvinas Argentinas, a la que le reclamó otro predio de características similares o ayuda para la compra de la quinta que habita desde hace más de 20 años.

El Edén de los Rescatados se sostiene a través de un sistema de donaciones

Otra solución, para la mujer, sería recolectar una suma de dinero equivalente a tres años de alquiler para intentar negociar con la propietaria de la quinta u otra posibilidad podría ser dar con uno o varios patrocinantes que estén dispuestos a ayudar a estos animales con la compra del predio. Luego, Del Valle se comprometería en devolver la suma de dinero “en cuotas” o con el pago de un alquiler mensual.

Después de todo, para ella sus perros son su felicidad. “La manera de conectarme con los humanos, de abrir sus corazones y su inteligencia emocional. Por y con ellos crecí y crezco cada día. Son mis fuerzas y mis sueños de lograr un mundo más equitativo antes de morir”, concluye la mujer.