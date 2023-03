Tragedia en Versalles: una mujer de 94 años murió al incendiarse su casa por una vela y la familia responsabiliza a Edesur

escuchar

Una mujer de 94 años murió el domingo tras sufrir quemaduras en el 62% de su cuerpo por manipular una vela ya que desde hacía tres días no había luz en su casa, en el barrio de Versalles. “No tenía que tener velas, tenía que tener luz”, dijo su sobrina y aseguró que la familia denunciará a Edesur por abandono de persona.

La víctima, Elena Mazzoli, no tenía luz desde el jueves pasado, al igual que sus vecinos. El sábado a las 9 de la mañana, debido a que se había descompensado por las altas temperaturas, se cayó y fue llevada a una clínica por su familia que vive en una casa lindera, dentro del PH que compartían, sobre la calle Marcelo Gamboa al 6800.

En el centro de salud le realizaron una tomografía, análisis varios y constataron que estaba muy bien de salud. Luego de estar unas horas más en la clínica, porque “había luz y aire acondicionado”, volvió a su hogar.

“La traen a la casa, le dicen que coma una merienda. Le dimos el té con leche y galletitas. Pidió una vela y mis papás la dejaron lejos de ella. Estaba en su casa merendando, estaban mis papás ahí”, dijo Natalia Mazzoli, sobrina de Elena, en diálogo con Radio Mitre.

El incendio, según informaron a LA NACION fuentes de Policía de la Ciudad, se desarrolló cerca de las 20.56 en un dormitorio de la vivienda.

“Mis papás lograron sacar a Elena, entre el fuego y el humo. También ayudaron a salir a mi hermano que tiene esclerosis múltiple y no puede caminar. Si no hubiesen estado ahí no la sacaban viva y se quemaban las tres casas del PH. Por suerte los Bomberos, la Policía y la ambulancia llegaron rápido y los vecinos nos ayudaron muchísimo”, dijo.

“Todo esto ocurrió con gente con ella, no estaba sola, ella vivía sola porque estaba lúcida. Mis papás alquilan la casa de adelante para estar con ella. En 15 días iban a modificar la casa para que ella estuviese cómoda y para cuidarla, para que viviera sus últimos años bien, no se merecía morir quemada. Tenía el 62% del cuerpo quemado”, dijo con indignación y tristeza Natalia.

Elena fue llevada de inmediato al hospital Vélez Sarfield donde no había camas disponibles, pero la intubaron para que pudiera respirar bien y estuviera sedada.

Luego quisieron trasladarla al Hospital del Quemado pero no había camas tampoco, por lo que terminó siendo internada en la Clínica Camino a la Vida.

“La vela estaba alejada de ella, creemos que quiso acercársela. Pero no tenía que tener una vela. Ella tenía que tener luz. Estaba iluminándose porque no tenía luz. Esta es una cuadra de gente mayor que desde el jueves no tuvieron electricidad, fue mucho. Eso es culpa del abandono, nunca vino una cuadrilla ni atendieron los reclamos”, expresó Natalia.

En el vecindario, dijo, se cortó el suministro de luz desde el jueves a las 22 hasta el domingo a las 17, día en el que Elena finalmente murió.

Bomberos realizó pericias en la casa para determinar cómo comenzó el fuego y en la morgue judicial se está analizando las causales de la muerte de Elena. La sobrina indicó que esperan esos resultados, volvió a apuntar contra Edesur y aseguró que es sabido que es muy peligroso que los adultos mayores manipulen velas por lo que la empresa los dejó en estado de abandono al no responder los llamados ni enviar una cuadrilla.

“Que se hagan responsables y nos ayuden a poder enterrarla porque no tenemos aún el cuerpo, desde el domingo está en una morgue judicial porque es un accidente en la casa. Queremos que ella ya pueda descansar”, pidió.

Desde un grupo de Facebook del barrio de Versalles, se denunció lo ocurrido aputnando contra Edesur y despidieron a Elena con tristeza.

LA NACION