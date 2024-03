Escuchar

Un grupo de 47 jóvenes de bajos recursos empezarán mañana la universidad tras ganar una beca para poder continuar sus estudios. Fueron seleccionados entre 360 postulantes de todo el país y, para concursar, debían tener un promedio de 8 en sus calificaciones durante los tres últimos años del secundario y no tener sanciones disciplinarias.

Se trata de la octava camada de estudiantes de un programa conjunto entre la Fundación Pastoral Universitaria San Lucas y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) a través del que ya se otorgaron becas estudiantiles completas a alumnos a los que, de otra forma, les sería difícil poder costear una carrera de grado.

El viernes pasado, los 47 becados asistieron a una reunión introductoria en la sede de la UADE ubicada en Lima y la avenida Independencia, en el barrio porteño de Monserrat. Participaron el sacerdote Guillermo Marcó, presidente de la fundación San Lucas, y Héctor Masoero, presidente del Consejo de Administración de la universidad, además de voluntarios del programa.

“El tren del progreso pasó por su puerta y es momento de subir a él y no bajarse hasta la última estación. Paso a paso, consistentemente, podrán avanzar todos los días para completar una educación superior que les permita ayudar a otras personas. De eso se trata el progreso: de avanzar sabiendo que pueden, que si otros han podido, ustedes también podrán si aplican todo su esfuerzo y compromiso en ello”, dijo Marcó durante el recibimiento formal la semana pasada.

En esta iniciativa que lidera la fundación desde 2016, la UADE proporciona los medios para cubrir la carrera seleccionada por cada becario. Hasta el momento, el programa cuenta con 18 graduados de disciplinas como ciencias de la comunicación, psicología, derecho, arquitectura e ingeniería, entre otras.

Para la edición de 2024, la fundación y la universidad trabajaron en la preselección entre 360 candidatos que se postularon y pasaron por exámenes de ingreso. Para participar, debían tener 8 de promedio en las calificaciones de los tres últimos años del secundario y no podían tener sanciones disciplinarias. Los 47 jóvenes que comienzan mañana el ciclo lectivo reunieron todos los requisitos para acceder a la beca.

Uno de ellos es Franco Ferreyra, oriundo de Diamante, Entre Ríos. Tiene 19 años y mañana arrancará primer año de ingeniería informática. “Trabajo desde los 14; a los 16, comencé en una cervecería local y, luego, fui barman. Mi familia no podía costear mis estudios y menos pensar en una carrera universitaria”, contó.

Durante una charla organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) en Diamante, el joven comentó que no podía ir a la universidad por las dificultades económicas familiares. Marcó, que estaba en el auditorio, escuchó el relato de Franco. A los pocos días, la fundación San Lucas le ofreció la posibilidad de postularse a una beca en la UADE.

“Viajé a Buenos Aires, se hicieron cargo de los pasajes y de mi estadía, me llevaron a visitar el edificio de la UADE y quedé impactado. Nunca imaginé que podría estudiar en ese lugar –contó–. Hablé con el director de la carrera de ingeniería, me inscribí y empecé a estudiar para el examen de ingreso. Rendí bien y pude obtener la beca completa. A la vez, me facilitan una residencia para vivir en la Capital. El lunes [por mañana] comienzo mi carrera universitaria”.

Marcó, párroco de la parroquia San Lucas, director del Servicio de Pastoral Universitaria y copresidente del Instituto del Diálogo Interreligioso, sostuvo el viernes pasado que este programa “se logra gracias a la colaboración permanente de las instituciones que nos acompañan”, además de agradecer a la UADE por las becas que ofrece.

