Después de recorrer más de 10.000 millones de kilómetros y realizar múltiples sobrevuelos planetarios para ajustar su trayectoria, la misión BepiColombo logró entrar en órbita alrededor de Mercurio, el planeta más cercano al Sol y uno de los menos explorados del sistema solar. El hito marca el comienzo de una nueva etapa científica destinada a estudiar el interior, la superficie y el campo magnético del pequeño mundo rocoso.

La misión está integrada por dos sondas robóticas acopladas, una desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y otra por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA). Ambas permanecerán juntas hasta el próximo mes, cuando se separarán para comenzar observaciones desde diferentes altitudes. El objetivo es obtener mediciones simultáneas y complementarias que permitan comprender mejor la formación y evolución de Mercurio.

Simulación de la entrada en órbita de BepiColombo alrededor de Mercurio

La llegada fue confirmada por la ESA después de una compleja maniobra en la que una serie de encendidos de propulsores redujo la velocidad de las naves lo suficiente para que quedaran atrapadas por la débil gravedad del planeta. El proceso generó varias horas de incertidumbre hasta que los controladores de vuelo ubicados en Alemania pudieron verificar el éxito de la operación. En ese momento, las sondas se encontraban a unos 152 millones de kilómetros de la Tierra.

Mercurio representa uno de los entornos más hostiles del sistema solar. Las temperaturas superficiales pueden superar los 427 grados centígrados, una condición que obliga a proteger constantemente los sistemas electrónicos de las naves. Los responsables del proyecto esperan mantener la misión operativa durante al menos un año terrestre, equivalente a aproximadamente cuatro años en Mercurio.

Despiece de la nave BepiColombo: el módulo de transferencia, el orbitador europeo MPO, el escudo solar y la sonda Mio

La misión fue lanzada en 2018, pero en lugar de dirigirse de manera directa hacia su destino siguió una ruta compleja para aprovechar la gravedad de otros cuerpos celestes. Durante el viaje sobrevoló una vez la Tierra, dos veces Venus y seis veces Mercurio, acumulando un recorrido superior a los 10.000 millones de kilómetros. Gracias a esas asistencias gravitatorias logró disminuir progresivamente su velocidad y alcanzar una órbita estable alrededor del planeta.

Los científicos esperan que los datos permitan estudiar en detalle el denso núcleo metálico de Mercurio, su campo magnético y los procesos geológicos que moldearon su superficie. Entre los objetivos figuran el análisis de cráteres de impacto, extensas llanuras volcánicas, cadenas montañosas y elevaciones que alcanzan hasta 4,8 kilómetros de altura.

Representación artística de la sonda japonesa Mio, integrante de la misión BepiColombo, en órbita alrededor de Mercurio ESA/ATG medialab

BepiColombo es apenas la tercera misión en visitar Mercurio. La primera fue la nave Mariner 10 de la NASA, que realizó tres sobrevuelos durante la década de 1970. Décadas más tarde, la sonda Messenger se convirtió en la primera en orbitar el planeta, entre 2011 y 2015. Desde entonces, ningún otro explorador había regresado al mundo más cercano al Sol.

La misión lleva el nombre del matemático italiano Giuseppe “Bepi” Colombo, uno de los especialistas que ayudó a diseñar las trayectorias utilizadas por Mariner 10. Más de medio siglo después de aquellos primeros sobrevuelos, las nuevas observaciones prometen aportar información inédita sobre un planeta que, pese a encontrarse relativamente cerca de la Tierra, sigue siendo uno de los grandes desconocidos del vecindario cósmico.