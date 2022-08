Trasladaron a Temaikén al zorro gris que estaba suelto en Mataderos

Tras haber sido detectado por vecinos porteños recorriendo las calles del barrio de Mataderos, un zorro gris fue capturado por autoridades. Ahora, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema) dispuso su traslado al bioparque Temaikén para su evaluación veterinaria y recuperación, según se informó hoy oficialmente.

La Ufema, a cargo de Carlos Rolero Santurián, inició el caso de oficio a raíz de denuncias telefónicas que alertaban sobre la circulación de videos en internet que mostraban al zorro merodeando las calles y escondiéndose debajo los vehículos estacionados en Mataderos.

Gracias a la información de vecinos, el animal fue encontrado ayer. “Se pudo constatar que se encontraba muy hambriento y con una visible merma en su masa corporal”, indicó la unidad especializada a través de un comunicado.

De este modo, por disposición del fiscal, el zorro Bernardo -nombre con el que fue bautizado- fue rescatado y puesto a resguardo en la Fundación Temaikén.

En este sentido, la Ufema destacó la vigencia del convenio de cooperación que la Fiscalía General de la Ciudad y Temaikén firmaron en pos del resguardo y recuperación de los seres sintientes rescatados por la Justicia porteña, en el marco del creciente número de denuncias recibidas por maltrato animal.

Las tareas de investigación fueron realizadas por la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).

La causa continúa en curso para identificar a los responsables del animal que, en se asume por ahora, fue víctima de maltrato.

En principio, los hechos investigados fueron calificados como constitutivos de actos de maltrato y de crueldad animal y de Infracción a la Ley de Conservación de Fauna Silvestre.

Zorro suelto en Mataderos

“Yo lo vi ayer acostado abajo de un auto rojo. Se lo veía asustado. Llegaron los móviles policiales y bomberos y no pudieron agarrarlo”, declaró Sol, una vecina en declaraciones al canal C5N, antes de ser capturado por autoridades.

En la misma línea, otro vecino había asegurado haber visto al animal “muy cansado” y que “se recostaba debajo del auto”.

Un zorro suelto en Mataderos fue detectado por los vecinos del barrio

En este contexto, los vecinos iniciaron campañas a través de las redes sociales y WhatsApp para intentar encontrar al animal que se vio temeroso por el barrio porteño de Mataderos. “Si bien no es algo diario, cada vez es más frecuente la aparición de animales silvestres en el Conurbano”, consideró Sabrina Fuente, Médica Veterinaria especialista en animales no tradicionales.

En caso de avistar un animal salvaje, Fuente recomendó a la población no acercarse ni intentar alimentarlo. “El animal puede llegar a estar en un estado de alerta, por lo que no es recomendable que la gente se le acerque. Él lo que quiere es refugiarse y escapar, no va a andar pidiendo ni buscando comida”, explicó.

Con información de la agencia Télam