Vecinos en alerta por un zorro suelto en Mataderos: “No hay que intentar alimentarlo ni acercarse”

En la ciudad de Buenos Aires, un distrito está en alerta por la presencia de un animal salvaje suelto. Vecinos del barrio porteño de Mataderos registraron ayer imágenes de un zorro gris merodeando las calles y escondiéndose bajo los vehículos estacionados. Se trata, según presumen especialistas, de un mamífero que alguien tenía como mascota y recomiendan que -en caso de verlo- no acercarse y dar aviso al área de Defensa Civil.

Un zorro suelto en Mataderos fue detectado por los vecinos del barrio

“Si bien el zorro es un animal de la zona, dada la densidad poblacional es poco probable que haya llegado por sus propios medios”, consideraron desde el Ecoparque de la Ciudad, y remarcaron: “Suele ocurrir, que mucha gente, desconociendo el daño que le hacen lo tienen como mascota”.

El animal fue visto temeroso en la calle Molina al 1600, en la zona del Barrio Naón, y vecinos aseguran que estaba corriendo en dirección hacia la Avenida General Paz.

“Yo lo vi ayer acostado abajo de un auto rojo. Se lo veía asustado. Llegaron los móviles policiales y bomberos y no pudieron agarrarlo”, declaró Sol, una vecina a la señal C5N.

En la misma línea, otro vecino aseguró haber visto al animal “muy cansado” y que “se recostaba debajo del auto”, aunque destacó que desconocer de dónde vino y que desde el lunes no se sabe su paradero.

Así, los vecinos iniciaron campañas a través de las redes sociales y WhatsApp para intentar encontrar al animal que se vio temeroso por el barrio porteño de Mataderos. “Si bien no es algo diario, cada vez es más frecuente la aparición de animales silvestres en el Conurbano”, consideró abrina Fuente, Médica Veterinaria especialista en animales no tradicionales al canal Telenueve.

Sobre este caso en particular, Fuente consideró: “El animal puede llegar a estar en un estado de alerta, por lo que no es recomendable que la gente se le acerque. Él lo que quiere es refugiarse y escapar, no va a andar pidiendo ni buscando comida”.

Y siguió: “No sabemos si se trata de un animal que pertenece a la naturaleza y es absolutamente silvestre o -por algún motivo- estuvo bajo cuidado humano y quedó en libertad, por eso es muy importante mantenernos calmo”.

“No es un animal que vaya a atacar por sí solo siempre y cuando no lo molestemos, entonces lo ideal es no acercarse, no hay que intentar alimentarlo. No es el individuo particular quien tiene que hacerse cargo de su captura, sino las autoridades competentes”, reforzó la experta.

En este contexto, en caso de identificarlo, la Secretaría de Ambiente de la Ciudad sugirió no acercarse y muchos menos tratar de tocarlo y comunicarse al 147 (línea gratuita de atención al ciudadano), al 103 (Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires) o a la fiscalía al 0800-333-47225. De esta manera, informaron autoridades porteñas, un un equipo de especialistas se podrá hacer cargo de la situación asegurando el bienestar del animal.

Con información de la agencia Télam