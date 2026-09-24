Tren Mitre: por qué el ramal Tigre no funcionará el sábado 26 y domingo 27

El ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá interrumpido durante el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre debido a una nueva etapa de trabajos de renovación de infraestructura ferroviaria. La medida afectará a quienes utilizan el servicio entre Tigre y Retiro y responde a intervenciones que requieren más tiempo del disponible durante las habituales ventanas nocturnas.

Por lo que se dio a conocer, el ramal Tigre no prestará servicio durante las dos jornadas del fin de semana. La interrupción alcanzará a las estaciones Tigre, Carupá, San Fernando, Virreyes, Victoria, Beccar, San Isidro, Acassuso, Martínez, La Lucila, Olivos y Vicente López, además del recorrido hacia Retiro.

Cómo funcionará el servicio este fin de semana

Los otros dos ramales de la línea Mitre también tendrán modificaciones. El servicio José León Suárez circulará de manera limitada entre Belgrano R y su terminal bonaerense, mientras que el ramal Bartolomé Mitre tendrá una modalidad similar entre Belgrano R y su cabecera.

El ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá interrumpido durante todo el fin de semana (Foto: Instagram @trenesargentinosop)

Por este motivo, los pasajeros que necesiten trasladarse por el recorrido del ramal Tigre deberán contemplar alternativas de transporte y prever más tiempo para sus viajes durante ambas jornadas.

Por qué no funcionará el ramal Tigre

La interrupción está vinculada con una nueva etapa de las obras de renovación integral que se realizan sobre la infraestructura ferroviaria. En esta oportunidad, los trabajos incluyen el recambio de aparatos de vía, dispositivos que permiten que las formaciones pasen de una vía a otra.

Las tareas se realizarán simultáneamente en dos sectores. Uno estará ubicado en las cercanías de San Isidro, donde se intervendrá un aparato de vía situado entre Sáenz Peña y Alem. El otro se encuentra en Olivos, entre las calles Villate y Corrientes.

Según explicó Trenes Argentinos, estas intervenciones requieren una ventana de trabajo más extensa que las habituales tareas nocturnas. Por eso, se eligió concentrarlas durante el fin de semana, cuando es posible disponer de un período continuo para avanzar con las obras.

Las obras forman parte de un plan de renovación integral de la infraestructura ferroviaria (Foto: Instagram @trenesargentinosop)

Cabe destacar que los trabajos forman parte del plan de obras desarrollado en el marco de la Emergencia Ferroviaria. Hasta el momento, fueron renovados integralmente más de 35 kilómetros de vías del ramal Tigre y 38 de los 47 kilómetros correspondientes al tercer riel.

También se intervinieron 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas y dos aparatos de vía. La planificación general contempla completar la renovación de 40 kilómetros de vías, reemplazar 47 kilómetros de tercer riel y renovar 23 aparatos de vía.

Cuándo volverá a funcionar el ramal Tigre

De acuerdo con el cronograma informado, la interrupción está prevista únicamente para el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre. Las tareas se concentrarán durante esas dos jornadas y, según lo programado, el servicio del ramal Tigre retomará su funcionamiento habitual el lunes 28.