Tres alumnos del Colegio Nacional fueron heridos por la caída de un ventilador: “Mi hijo fue internado”

Tres alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires fueron heridos tras la caída de un ventilador que obligó a las autoridades a interrumpir el funcionamiento del resto de los aparatos por precaución a que sucediera un hecho similar.

El accidente sucedió el viernes pasado en el turno noche y provocó que uno de los jóvenes tenga que ser internado en observación por ocho horas, mientras que los otros dos compañeros sufrieron heridas leves.

Michael, el padre de Leonardo que fue internado, contó que su hijo fue revisado junto a sus compañeros por la doctora del colegio que desestimó el golpe recibido en la cabeza de su hijo. “La médica que revisó a mi hijo me dijo que tenía un chichoncito, que no era nada. Me lo dijo con tal tranquilidad que yo le creí. Lo que me llamó la atención es que me pidió si podía pasar a buscarlo, a lo que le respondí que si era algo leve que podía volver a casa por sus propios medios”, dijo.

En diálogo con TN, el hombre lo definió como “una desgracia con suerte” y relató: “Cuando le veo la cabeza noto que tenía un tremendo golpe, no era ningún chichoncito. Me asusté tanto que lo llevé a la clínica y los médicos también se sorprendieron al revisarlo”.

Michael acercó a su hijo Leonardo al hospital y contó que los médicos se sorprendieron por el estado del joven. Por este motivo, decidieron realizarle una tomografía y, por miedo a una descompensación, lo dejaron internado durante la noche del viernes y la madrugada del sábado en el hospital.

“El médico me dijo que mi hijo se salvó porque el ventilador lo golpeó con una de las paletas, pero que si le pegaba el motor lo podía matar”, dijo Michael, quien es docente en la Universidad de Buenos Aires.

Tras recibir el alta, el joven se encuentra fuera de peligro y volvió a realizar sus actividades con normalidad.

Ante la repercusión de la noticia, el Colegio Nacional de Buenos Aires buscó llevar tranquilidad a la comunidad educativa a través de un comunicado en el que aclaró que “desde el fin de semana pasado se revisan todas las instalaciones”. Además, informaron que quedaron inhabilitadas las funciones de encendido de todos los ventiladores del colegio.

Además, Michel contó que recibió el llamado de la rectora y del vicerrector del Colegio que se preocuparon por la salud del alumno.