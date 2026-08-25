Tucumán: un estudiante de 14 años llevó un arma a la escuela y disparó dentro de un aula

Una escuela de Tucumán fue el escenario de un dramático momento ocurrido en las últimas horas. Un estudiante de 14 años llevó un arma a la institución y disparó dentro del aula. Afortunadamente, no se registraron ni heridos ni víctimas fatales.

El hecho ocurrió cerca de las 14.30 de este martes en la Escuela Congreso, situada en la calle Congreso al 648, en San Miguel de Tucumán, según supo LA NACION de fuentes policiales.

Un joven, identificado como T.P. llevó un revólver al establecimiento y al manipularlo lanzó un disparo al aire, que impactó contra una de las paredes. Tras el episodio, autoridades de la escuela dieron aviso a efectivos que circulaban por la zona.

“[El adolescente] habría efectuado un disparo con arma de fuego dentro de un aula, impactando el proyectil en una de las paredes, sin ocasionar lesiones a los demás alumnos ni al personal del establecimiento”, indicaron fuentes policiales.

Luego de lo ocurrido, el menor de edad se entregó voluntariamente ante los agentes policiales.

La causa quedó bajo el ala de la Unidad Fiscal Criminal I, a cargo de Gerardo Arch, que continúa las diligencias con el esclarecimiento de los hechos. El objetivo es determinar cómo el adolescente obtuvo el arma, a quién pertenecía y de qué forma logró ingresarla a la escuela.

No hubo heridos Google Maps

A su vez, Arch dispuso que no se adopten medidas privativas de libertad para el menor y que sea trasladado junto a su madre, identificada como Y. L. P., de 31 años, al Centro de Admisión y Derivación (CAD) para que posteriormente regrese a la tutela de su progenitora.

A su vez, dio intervención a la División Criminalística, ordenó el secuestro del arma de fuego, la vaina servida y el proyectil y labró un acta de exposición al profesor del alumno y al vicerrector del establecimiento.

“Estamos en etapa inicial de la investigación para saber cómo llegó a su mano esta arma de fuego, quién sería el titular y todas las demás cuestiones que tienen que ver con el caso”, manifestó el comisario general Roque Yñigo, en diálogo con Cadena 3.

El interior de una de las aulas de la escuela Escuela Congreso

Por otro lado, la dirección de la institución emitió un comunicado oficial y aseguró que los estudiantes se encuentran en “buenas condiciones de salud” y que fueron contenidos por el personal docente.

“Desde la escuela se aplicaron los protocolos correspondientes y se está trabajando junto a los equipos de Supervisión y Ministerio de Educación”, indicó.

“Solicitamos a las familias que acompañen a los estudiantes y se avanzará en la comunicación pertinente. La actividad escolar el día de mañana continuará con clases”, agregó.