Un hombre mató a su hijo de ocho años y luego se quitó la vida en Tucumán

Tucumán atraviesa horas de conmoción tras confirmarse la muerte de un padre y su hijo de ocho años en un domicilio situado en la capital provincial. Según confirmó el fiscal a cargo de la causa, Carlos Sale, la principal hipótesis es la de un filicidio seguido de suicidio, respaldada principalmente por una carta que dejó el hombre, donde explicó los motivos del asesinato. “No sintió nada”, fue una de las frases que escribió.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre Entre Ríos al 1130, en San Miguel de Tucumán. Los primeros en llegar fueron los hijos mellizos del presunto asesino, ambos de 18 años. El padre, identificado como Oscar Mauricio Sosa, de 46, les había enviado un mensaje a la madrugada de este martes para que lo visitaran por la mañana.

Según supo LA NACION de fuentes policiales, el sospechoso permanecía con arresto domiciliario vinculado a una causa de asociación ilícita y era el principal encargado de su hijo, identificado como S. I. T., quien padecía de autismo severo.

En el lugar trabajó la Unidad Fiscal de Homicidios II Policía de Tucumán

Al ingresar al domicilio, los adolescentes se encontraron con una dramática escena, su padre y su hermano menor, yacían muertos. Inmediatamente llamaron al 911.

En el lugar intervino la Policía y la Unidad Fiscal de Homicidios II, la cual preservó el lugar para esperar la llegada del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), a cargo de Francisco Campis. Luego, se realizaron en conjunto las primeras pericias.

Ante la falta de evidencia de la presencia de terceros y el hallazgo de una carta, a priori escrita por Sosa, los especialistas comenzaron a investigar el caso como un filicidio seguido de suicidio.

El niño tenía ocho años Policía de Tucumán

“Aparentemente le habría dado unas pastillas a su hijo de 8 años, que sufría un autismo severo, y él confiesa en esa carta que le dio las pastillas y luego de ello procedió a quitarle la vida, ya que no podía seguir cuidándolo al chiquito”, expresó el fiscal a cargo, Carlos Sale, en diálogo con medios tucumanos.

“Mi hijo no sufrió, yo me despedí, lo más importante que hay en mi vida es mi hijo y he tenido que hacer esto”, habría sido un fragmento de la carta que escribió el presunto asesino, de acuerdo a lo que relató Sale.

Según lo que informaron fuentes policiales en diálogo con LA NACION, la madre del hijo, identificada como Tatiana Priscila Peralta, de 27 años, se había separado hace un mes de Sosa y cuenta con residencia en el barrio Las Américas de San Miguel de Tucumán.

En las próximas horas continuarán las diligencias y se realizará una autopsia de los cuerpos con el fin de poder confirmar la hipótesis y terminar de esclarecer los hechos.